Эксперт назвал 8 лучших инвестиций «в себя»

В современном мире, где ритм жизни не останавливается ни на секунду, порой так сложно остановиться и спросить самого себя, на что тратятся ваши деньги и как сделать этот процесс более осознанным и продуктивным. Кредиты, квартиры, накопления, покупки и вложения - а где в этом списке находятся ваш собственный комфорт и благосостояние?

© «Российская газета»

О том, как потратить свои сбережения так, чтобы это не только помогало достигать поставленных целей, но и приносило максимальное удовольствие и пользу, рассказал "Российской газете" президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.

Видео дня

Вкладывайте в свое образование

Сегодня мир динамичен и очень быстро меняется. Чтобы стать лучшим из лучших, необходимо постоянно совершенствоваться и вкладывать деньги в личное образование, постоянно приумножая набор полезных компетенций и навыков. Причем проводить регулярный "апгрейд" важно как для сотрудников компании, так и для частных специалистов.

«Развивайте свои уже имеющиеся навыки, получайте новые знания, чтобы стать более конкурентоспособным на рынке труда», — говорит Фофанов.

Рассчитайтесь с кредитами и ипотекой

Если у вас появились свободные деньги, то постарайтесь досрочно погасить кредит, если таковой имеется. Если же кредитов несколько, то лучше расставить приоритеты и решить, какой стоит погасить первым.

Аналогичная ситуация и с ипотекой: если есть возможность, постарайтесь платить больше, чем требуется, чтобы уменьшить срок кредита или сумму платежа в следующие месяцы.

Заведите финансовый дневник

Финансовый дневник - отличный способ отслеживать свои расходы и доходы. Эксперт советует начать с разбора ваших затрат по категориям: коммунальные платежи, аренда, платежи по кредитам, питание, такси, обслуживание автомобиля, развлечения, отдых и путешествия, детские кружки и дополнительные курсы, спорт и красота, расходы на лечение и так далее.

«Финансовый дневник поможет вам понять, как вы тратите свои деньги и где можно сэкономить», — отмечает Фофанов.

Очень возможно, что вы будете поражены тем, какие суммы уходят в месяц на тот же латте из кофейни каждый день или на питание вне дома. И здесь речь идет не о том, чтобы лишать себя всех радостей жизни. Скорее, вы поймете, как лучше оптимизировать некоторые расходы.

Вести финансовый дневник можно бесплатно или пользоваться электронными приложениями за небольшие деньги, добавляет эксперт.

Инвестируйте с умом

Если вы планируете приумножить свой капитал, то здесь нужно начать с азов, а именно - с расширения своих базовых знаний в области финансов.

«Вы можете купить книгу или курс по финансовой грамотности, которые помогут вам лучше понять, что такое бюджетирование, инвестирование, кредитование и страхование. Это даст вам возможность четко сформулировать свои финансовые цели: как строить бюджет, как планировать крупные покупки и как регулярно откладывать деньги. Еще один вариант - это проконсультироваться с инвестиционным советником, который может помочь вам разработать индивидуальный план управления финансами, соответствующий вашим конкретным целям и потребностям», — рекомендует Фофанов.

Вкладывайте в свой комфорт

Мы часто забываем о том, что личный комфорт является неотъемлемой частью успеха. В погоне за престижной работой и улучшением своего финансового положения, не забывайте о главном - о себе и своем благополучии. Например, ремонт и обновление квартиры или дома может сделать ваше жилище более уютным и комфортным, что будет способствовать улучшению настроения и повышению качества жизни. Также можно потратить деньги на то, что необходимо для работы или учебы: качественный и производительный ноутбук, телефон с большим запасом памяти, комфортное кресло или хороший монитор.

Из неочевидных, но важных советов можно назвать следующее: постарайтесь больше баловать себя. Так, покупка качественных продуктов питания может помочь улучшить ваше здоровье и вкусовые привычки. Иногда имеет смысл платить больше за еду высокого качества, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в будущем. То же относится и к покупке качественной одежды и обуви: ведь они объективно прослужат дольше и не потеряют своей внешней привлекательности. Кроме того, это может помочь улучшить ваш образ и повысить самооценку.

Занимайтесь своим здоровьем

Зачем терпеть зубную боль и тратиться на обезболивающие, или же носить старые очки, тем самым провоцируя ухудшение своего зрения? Если у вас появились свободные средства, то незамедлительно запишитесь на прием к зубному врачу, сдайте нужные анализы, и решите свои проблемы как можно скорее. Ведь если терпеть, откладывать "на потом", рассчитывая, что все как-нибудь само пройдет, в итоге придется заплатить больше: ведь лечить осложнения будет гораздо дороже.

Вкладывайте в свое время

В беседе с "РГ" Фофанов также напомнил об одном интересном факте: ранее ученые из Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что траты на покупку свободного времени являются наиболее эффективным способом повысить уровень счастья. В исследовании приняли участие более 7000 человек из разных стран мира. Участники исследования должны были ответить на вопросы о том, как они тратят свои деньги и как это влияет на их уровень счастья.

Результаты исследования показали, что люди, которые продуманно тратят деньги на покупку вещей, увеличивающих их свободное время и освобождающих их от ежедневной рутины (таких, например, покупка робота-пылесоса для уборки дома или посудомоечной машины), гораздо более счастливы, чем те, кто тратит деньги на общепринятые "счастливые покупки" (спонтанные покупки - прим. "РГ"). Ваше время бесценно, поэтому здесь вывод очевиден.

Путешествуйте и расширяйте свой кругозор

Путешествия - это не только впечатления и отдых, но и возможность расширить свой бизнес-кругозор, увидеть что-то новое и инновационное, что вы потом сможете использовать в своей работе.

Даже если вы будете откладывать по несколько тысяч рублей в месяц, за год вы вполне сможете накопить на небольшую поездку, отмечает эксперт. Если же покупка готового тура вам пока не по карману, то еще один вариант - это готовиться к путешествию постепенно: сначала приобрести билет, со следующей зарплаты забронировать отель, а уже затем отложить деньги на еду и карманные расходы.

«Время, проведенное вне дома, помогает снять стресс и улучшить настроение. Вы сможете новыми глазами посмотреть на мир вокруг, узнать историю окружающей вас архитектуры. Это своего рода "перезагрузка" для нашего организма», — подытожил Фофанов.