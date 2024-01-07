Что такое абьюз и как понять, что вы в абьюзивных отношениях

«Абьюз» — модное ныне слово, про которое сняты фильмы и ток-шоу, написаны сотни книг и статей, организованы тысячи тренингов.

Только почему-то до сих пор не так уж и много гармоничных пар и союзов. Почему так? Ведь у нас сегодня столько возможностей получать знания и использовать их себе во благо. Может, все дело в том, что нам самим нравится этот «чудовищный абьюз»? Разбираемся вместе с семейным психологом Валерией Лукьяновой.

Краткий ликбез

Термин происходит от английского abuse — оскорбление, жестокое обращение — и подразумевает под собой описание любых видов взаимоотношений между людьми, в которых один человек проявляет власть и контроль над другим. И речь необязательно о причинении физического ущерба. Насилие может быть эмоциональным, словесным, финансовым.

Подмена понятий

Многие, нахватавшись знаний поверхностно, начинают все загонять под одну «гребенку», не желая брать хоть какую-то ответственность в рамках отношений на себя. И заворачивая любое личное бегство от проблемы, свои обиды, претензии в обертку «я так берегу свои личные границы».

Вот тут стоит уяснить важное — конфликты во взаимоотношениях случаются у всех. И это норма.

Вы уверены, что вы способны говорить с партнером открыто о наболевшем или о том, что доставляет вам в отношениях дискомфорт? Вы уверены в том, что вы способны выдерживать напряжение в коммуникациях и говорить с партнером, не скатываясь в «яму» одних лишь претензий и упреков? Вы сами готовы помочь своему партнеру, предложив варианты решения возникшей проблемы? Если на все вопросы вы ответили утвердительно и без сомнений, тогда давайте дальше про настоящий абьюз.

Абьюз — он именно про то, что одна сторона контролирует мысли, чувства и действия другой. А другая, принимая на себя статус жертвы, все это глотает – когда с обидой, а когда и с мазохистским удовольствием.

Очевидные признаки абьюза

Абьюзивные отношения — широченное поле для разного рода психоэмоциональных, моральных и физических извращений. При этом все же есть основные методы подавления.

Контроль общения

Абьюзер тщательно следит за общением своей жертвы. Если ваш партнер или партнерша (да, да, абьюз – не «мужская болезнь») настаивает на том, чтобы вы давали читать свои переписки, требует пароли от соц.сетей, лишает вас хоть какого-либо личного пространства – это уже «попахивает» патологией. Некоторые даже устанавливают программы слежения. А другие некоторые при этом искренне верят в то, что таким образом абьюзер любовь свою демонстрирует. Увы и ах – все это делается для того, чтобы вас уличить и подавить. Зачем? Подавленный человек подвластен.

Изоляция

Следующая важная часть абьюзерского контроля и жажды власти – сужение круга общения своей жертвы. И тут даже Станиславский бы удивился изощренности и мастерской игре абьюзера. Чтобы заиметь над вами больший контроль, абьюзер будет пытаться убедить вас в том, что семья и друзья плохо к вам относятся и не любят. И будет делать это филигранно. Цель? Все та же – отрезать от систем поддержки, чтобы действительно любящие и заботящиеся люди не помогли человеку выйти из этих «высасывающих» отношений.

Финансовый контроль

Вот вас уже в чем-то уличили, от близких «оградили». Надо бы что-то еще… И тут абьюзер переходит к финансовой части. Он лишает жертву возможности контролировать свои финансы или же (если жертва не имеет своих источников дохода) серьезно урезает финансовое обеспечение. И обязательно требует полный отчет о любых тратах. Кстати, многие мужчины-абьюзеры настаивают на том, чтобы женщина уволилась с работы. Объясняют они это желанием иметь «хранительницу очага». А женщины-абьюзеры всеми силами стараются захватить контроль над заработком мужчины – часто культивируя в нем комплекс вины «ты мало делаешь для нас, для семьи», «недостаточно зарабатываешь, немощный» и т.д.

Принуждение

О, это прям «десерт» абьюзера – заставить жертву делать то, чего она не хочет или то, что ей в принципе претит (аморально и т. д.). Это может касаться сексуальных действий в том числе – попытка склонить к нетрадиционным формам интимных отношений. Причем обязательно с деструктивными репликами из серии «что ты, как ханжа себя ведешь», «это норма для адекватных людей» и т.д. Цель – вызвать внутреннее чувство вины и в очередной раз убедиться в собственном «всесилии».

Эмоциональное насилие

Тоже распространенная тактика. Кстати, не только абьюзеров, но и людей, страдающих более тяжким нарциссическим расстройством личности (НРЛ). Тут стоит оговориться, что абьюз – то, что может быть (и часто бывает) следствием психологической травмы и вполне себе решается с помощью психотерапии. А вот НРЛ – это уже психиатрия.

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И абьюзеры, и НРЛ-щики могут оскорблять и унижать жертву публично перед другими людьми. А могут, наоборот, быть очаровательными в обществе, но при этом устраивать «хардкор» за закрытыми дверями. И всегда методично взращивать в человеке чувство вины и неполноценности.

Физическое насилие

Это, пожалуй, самый очевидный признак абьюзивных отношений. Испокон веков в нашем обществе «гулял» стереотип «Бьет – значит, любит». Чушь полнейшая. Нездоровая. Любовь – это не про боль и страдания. Любовь – это про уважение, заботу и созидание.

Почему так много абьюза вокруг

Вы знаете, можно бесконечно долго третировать абьюзеров за их мерзкое отношение, жесткое обращение и т.д. Но ведь именно спрос порождает предложение.

Вопрос – почему так много желающих принять на себя роль жертвы? Тут многое корнями уходит в воспитание, конечно же. Во-первых, те самые пресловутые стереотипы советского и постсоветского прошлого, когда «лишь бы какой, да мой». Когда «стерпится – слюбится». Когда «быть одному – что люди скажут». Во-вторых, русская классика, насквозь пропитанная страданиями «декабристок».

В интернете «мелькает» одна мудрая мысль, автор которой, к сожалению, не известен: «Я всегда прощала ему маленькие шалости, звонила, писала, переживала, бросала всех и все ради встречи с ним. Я любила. А при расставании он сказал мне очень умную фразу: «В какой сказке ты читала, что любят рабов?». И тут я поняла ошибку миллионов женщин».

Уметь говорить друг с другом – это искусство. Уметь уходить оттуда, где очевидно все нездоровое, где нет уважения и любви – это зрелость. Берегите себя, пожалуйста. Жизнь у нас у всех одна. И все мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. А путь к этому счастью начинается с любви к себе. Пока человек не способен полюбить и принять самого себя, он и другому эту любовь дать не сможет, и получать ее будет с большим трудом.