Психолог рассказала, что дает простое слово «спасибо»

По словам специалиста изданию РИАМО, выражая благодарность, мы передаем собеседнику важность его труда и внимания, выражаем доброту и уважение.

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Игонина отметила, что акт благодарности способствует более позитивному восприятию своей деятельности, предотвращая ощущение неоцененности своих усилий. Она подчеркнула важность проявления благодарности не только к близким, но и ко всем, с кем мы взаимодействуем в повседневной жизни, будь то коллеги на работе или обслуживающий персонал.

Эксперт также подчеркнула, что благодарность выполняет социальный ритуал, поддерживающий межличностное общение и способствующий гармоничному взаимодействию. Произнося «спасибо», мы не только укрепляем связь с собеседником, но и демонстрируем уважение.

Слово «спасибо», по мнению Игониной, перестало быть просто формой вежливости и стало средством выражения искренних чувств. Эта форма благодарности актуальна на протяжении всей жизни и становится способом выражения эмоций — от радости за полученный подарок до теплых чувств любви к близким.

Кстати, 11 января отмечается Международный день «спасибо», к которому каждый год присоединяются все больше стран и людей. В этот день молодёжь участвует в конкурсах и флешмобах, обменивается подарками, пишет «спасибо» на разных языках на плакатах и открытках.

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