Почему раздражает партнер: 3 неочевидные причины

Отношения – это не только прогулки за ручку, походы в кино и подарки в памятные даты. Для выстраивания комфортных доверительных отношений требуются время, бесконечные разговоры, искреннее желание понять близкого человека, готовность погрузиться в собственные психологические травмы и проанализировать их.

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И даже когда формула идеального взаимодействия выявлена, поджидавшие на пути испытания успешно пройдены, родители перезнакомлены, и, кажется, наконец настала бесконечная белая полоса в любви, приходится сталкиваться с разного рода неприятностями. Одна из них – сильное раздражение на своего партнера, для которого, на первый взгляд, нет никаких причин.

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В таком случае человека начинают беспокоить тревожные мысли со всевозможными сценариями дальнейшего развития событий, вплоть до расставания. Любимый человек все делает для моего спокойствия, заботлив и внимателен, но его действия (либо бездействия) вызывают злость и подчас даже отвращение – разве это нормально?

Не совсем, уверяют психологи, но важно учитывать, что причина в данном случае далеко не всегда скрывается в самих романтических отношениях или возлюбленном. Подробности – в материале "Рамблера".

Не сами по себе

В начале отношений влюбленные впадают в состояние эйфории: хочется все свободное время проводить вместе, узнавать друг о друге что-то новое, проявлять свои чувства тактильно. Такое состояние считается типичным именно для данного этапа выстраивания отношений, но не для последующих. Связь с человеком постепенно становится все более прочной, появляется ощущение стабильности, надежности. В норме фаза погружения в партнера на 100% заканчивается, возвращаются привычный ритм жизни, встречи с друзьями, любимые хобби. Если этого не происходит, и влюбленные все также поглощены друг другом, в конце концов происходит перенасыщение, проявлением которого является в том числе беспричинное раздражение любимого человека.

Накопительный эффект

Неудовлетворенность отношениями могут спровоцировать проблемы со здоровьем, разногласия с родителями, друзьями или коллегами либо любые неприятные события, которые выбивают нас из комфортного психологического состояния. К сожалению, придя домой, нельзя отгородиться от всего пережитого за день, забыть, например, о поломанной машине или серьезной ссоре с родителями. Особенно худо приходится в том случае, если негативные эмоции не были пережиты: они копятся внутри и в итоге изливаются на любимых людей, которые ни в чем не повинны. Прежде чем обвинять в чем-либо партнера или заводить речь о расставании, подумайте о том, всем ли вы удовлетворены на данном жизненном этапе и имеет ли близкий человек отношение к вашей раздражительности.

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