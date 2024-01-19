Как распознать неверность: 6 признаков изменщика

Неверность может стать настоящей психологической травмой и одной из самых сложных проблем в отношениях. В то время как многие люди, узнав об измене супруга или партнера, приходят в шок, другие могут раньше заподозрить неверность по действиям, которые выходят за рамки нормы.

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О том, как распознать изменщика, — в материале «Рамблера».

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Резкие перемены в настроении

Хотя перемены неизбежны, резкие изменения настроения могут предвещать проблемы в отношениях. Если ваш партнер, обычно спокойный и расслабленный, вдруг стал напряженным, замкнутым, нервным или легко возбудимым, это может быть признаком того, что он что-то скрывает.

Серьезные изменения в повседневной жизни

Прожив с любимым человеком некоторое время, вы узнаете его образ жизни и начинаете понимать, как выглядит его обычный день. Важно отметить, что перемены в привычках вполне ожидаемы и могут быть полезны. Однако если ваш партнер сильно отклонился от своего обычного графика, практически не сообщая об этом и не объясняя, это может стать причиной для беспокойства.

Некоторые изменения в образе жизни, на которые стоит обратить внимание:

Партнер постоянно задерживается на работе,

Изменение стиля одежды на работе,

Проведение встреч после работы за напитками или ужином,

Переход на другую работу,

Новые дружеские отношения, которые отнимают много времени и сил.

Секретность

Скрытность — основной и самый мощный аспект неверности. Она не только является одним из определяющих аспектов любовной интриги, но и может усилить возбуждение от нее. Мужчина может скрывать, где он находится, с какими людьми или каковы его планы, обычно лжет или избегает прямых вопросов об определенных людях.

Изменения в сексуальном желании

На сексуальное желание или влечение могут влиять здоровье, физиологические изменения, колебания уровня гормонов, психическое состояние человека и эмоциональное состояние ваших отношений. Ваш партнер может испытывать естественные физиологические изменения, но его повышенное или пониженное сексуальное влечение также может быть результатом неверности.

Он тратит деньги на кого-то другого

Когда партнер изменяет, нередко можно обнаружить чеки за еду на двоих, номер в отеле, шикарный подарок или цветы для кого-то, кроме вас. В некоторых случаях партнеры могут заметить несоответствие в своих финансах, например, крупные снятия денег с банковского счета или платежи за автомобили или недвижимость, которые им не принадлежат.

Нехватка времени