Как распознать неверность: 6 признаков изменщика
Неверность может стать настоящей психологической травмой и одной из самых сложных проблем в отношениях. В то время как многие люди, узнав об измене супруга или партнера, приходят в шок, другие могут раньше заподозрить неверность по действиям, которые выходят за рамки нормы.
О том, как распознать изменщика, — в материале «Рамблера».
Резкие перемены в настроении
Хотя перемены неизбежны, резкие изменения настроения могут предвещать проблемы в отношениях. Если ваш партнер, обычно спокойный и расслабленный, вдруг стал напряженным, замкнутым, нервным или легко возбудимым, это может быть признаком того, что он что-то скрывает.
Серьезные изменения в повседневной жизни
Прожив с любимым человеком некоторое время, вы узнаете его образ жизни и начинаете понимать, как выглядит его обычный день. Важно отметить, что перемены в привычках вполне ожидаемы и могут быть полезны. Однако если ваш партнер сильно отклонился от своего обычного графика, практически не сообщая об этом и не объясняя, это может стать причиной для беспокойства.
Некоторые изменения в образе жизни, на которые стоит обратить внимание:
- Партнер постоянно задерживается на работе,
- Изменение стиля одежды на работе,
- Проведение встреч после работы за напитками или ужином,
- Переход на другую работу,
- Новые дружеские отношения, которые отнимают много времени и сил.
Секретность
Скрытность — основной и самый мощный аспект неверности. Она не только является одним из определяющих аспектов любовной интриги, но и может усилить возбуждение от нее. Мужчина может скрывать, где он находится, с какими людьми или каковы его планы, обычно лжет или избегает прямых вопросов об определенных людях.
Изменения в сексуальном желании
На сексуальное желание или влечение могут влиять здоровье, физиологические изменения, колебания уровня гормонов, психическое состояние человека и эмоциональное состояние ваших отношений. Ваш партнер может испытывать естественные физиологические изменения, но его повышенное или пониженное сексуальное влечение также может быть результатом неверности.
Он тратит деньги на кого-то другого
Когда партнер изменяет, нередко можно обнаружить чеки за еду на двоих, номер в отеле, шикарный подарок или цветы для кого-то, кроме вас. В некоторых случаях партнеры могут заметить несоответствие в своих финансах, например, крупные снятия денег с банковского счета или платежи за автомобили или недвижимость, которые им не принадлежат.
Нехватка времени
Ваш партнер может быть постоянно занят, не отвечать на звонки или просто перестать быть доступным для вас, как раньше. Например, мужчина, который раньше всегда старался позвонить по дороге на работу или в перерыве между делами, может постоянно не делать этого без объяснения причин. Он также может придумывать оправдания, чтобы не посещать семейные мероприятия, общественные события или свидания. Они также могут отказываться строить планы заранее. Например, они могут отказаться планировать поездку на годовщину свадьбы.