Что такое гостинг – объясняет психолог

Психолог Михаил Кондратьев в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" объяснил, что такое гостинг.

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По словам кандидата психологических наук, гостингом принято считать явление, при котором общение с человеком прерывается без каких-либо объяснений и видимых причин.

Чаще всего с таким можно столкнуться в рамках романтических отношений, завязавшихся в онлайн-формате, ведь любые способы общения в интернете можно не только легко и быстро начать, но и так же элементарно прекратить.

«В идеальном мире все люди понятно объясняющие и понимающе-принимающие. В реальности требования к себе и другим могут отличаться. Например, если гостят меня, то намеренно, чтобы причинить страдания, а если я — ну, так сложились обстоятельства», — пояснил специалист.

Он также отметил, что гостинг встречается не только в романтических отношениях, но и в общении между друзьями, родственниками или коллегами.