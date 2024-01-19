Как побороть зимнюю депрессию, рассказали психологи

Зима — это не только Новый год и подарки. Помимо всего прочего, это еще и короткий световой день, однотипные пейзажи и небогатый ассортимент витаминов. Все это может привести к зимней депрессии.

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О том, как побороть зимнюю депрессию, психологи Кристина Владыкина и Наталья Шиндряева рассказали «РИА Новости».

По мнению Кристины Владыкиной, о зимней депрессии говорят отсутствие интереса к хобби и желание «заесть» плохое настроение. Также к ним прибавляется раздражительность, ухудшение концентрации и упадок сил. Могут возникнуть мысли о бессмысленности жизни и суициде. В таком случае следует обратиться к специалисту.

В то же время существует простой способ для того, чтобы облегчить зимний период для себя.

«Для лечения сезонного аффективного расстройства рекомендуется заниматься зимними видами спорта, хорошо спать, ограничивать использование гаджетов и просмотр телевизора за час до сна. Не забывать сбалансированно питаться и принимать витамин D для укрепления иммунитета», — считает Наталья Шиндряева.

Кристина Владыкина утверждает, что иногда необходим комбинированный подход: специализированные препараты и помощь психотерапевта.

Для борьбы с зимней депрессией эксперты рекомендуют больше времени уделять своим увлечениям и близким, а также чтению приятных книг и просмотру таких же фильмов.