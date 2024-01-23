Помогает ли внешность устроиться на хорошую работу?

Исследователи сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди работодателей и респондетов и выяснили, помогает ли красота при трудоустройстве. Правда ли, что красивым девушкам проще получить работу? Помогает ли внешность построить карьеру? И почему многим так тяжело не обращать внимание на чужую внешность?

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Большой успех

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Большинство россиян считают привлекательные внешние данные преимуществом при трудоустройстве. 64% из опрошенных считают, что красота помогает продвинуться по карьерной лестнице.

«Красивые люди всегда получают больше по сравнению с менее привлекательными», – поделился своим мнением один из респондентов.

С этим согласны и работодатели – 69% из них уверены, что хорошие данные могут помочь соискателю устроиться на работу и построить карьеру.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», – считают некоторые опрошенные.

Однако работодатели назвать привлекательность решающим фактором не могут.

«Красота работает и помогает, если есть и другие умения. Красота – это лишь сопутствующий фактор, – поделился один из них».

Народ оценил степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру в среднем на 3,8 балла по шкале от 0 до 10. Причём респонденты старше 34 лет чаще, чем молодёжь, считают, что именно внешность помогает построить карьеру.

Работодателей и соискателей, считающих красоту серьёзным плюсом в трудо­устройстве и построении карьеры, за 15 лет стало меньше, но они по-прежнему в большинстве. То, что их становится меньше, исследователи связывают с пандемией. Дело в том, что в 2020 и 2021 годах из-за повсеместного введения удалёнки внешний вид сотрудников отошёл на второй план.

На этом фоне выросло внимание к профессиональной компетенции сотрудников. В итоге по сравнению с 2009 годом количество HR-менеджеров, уверенных в значимости хороших внешних данных кандидата, сократилось на 14%.

Встречают по одёжке

Однако, по словам экспертов, на собеседованиях менеджеры всё-таки обращают внимание на внешность.

«Люди так или иначе обращают внимание на внешность, и рекрутинг – не исключение, – считает HR-менеджер Ксения Левыкина. – Во многих сферах стараются нанимать привлекательных людей. Сотрудники, которые продают или оказывают дорогостоящие услуги по консультированию, должны быть привлекательными. Правда, сейчас это постепенно перестаёт быть модным, идёт тенденция на естественность работников. Но тем не менее они должны вызывать симпатию».

Чаще всего внешность становится решающим фактором в сфере услуг.

«Внешний вид важен для специалистов, которые взаимодействуют с конечным клиентом – от них зависит впечатление о компании в целом. Часто у таких позиций есть дресс-код, – рассказала HR-менеджер Анна Пясецкая. – Например, в гостиничном бизнесе очень чётко регламентировано, как должен выглядеть сотрудник. При этом в разных компаниях это всё по-разному: в каком-нибудь прогрессивном молодёжном отеле вас вполне может встретить хостес с тату на лице».

Немало требований к внешности предъявляют тем сотрудникам, кто сотрудничает с клиентами или с деловыми партнёрами напрямую.

«Эти сотрудники представляют компанию, являются её лицом, – уверена Наталья Венерова, генеральный директор центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива». – Например, ассистенты руководителей, девушки на ресепшене. В требованиях к претенденту на должность, как правило, не прописываются детали внешности, возраста, пола, потому что это противоречит законодательству, но на собеседовании эти негласные критерии всё равно будут оцениваться. Второй вариант – сотрудники клиентского сервиса, в банковской или консалтинговой сфере. Здесь требования чаще касаются не физической красоты, а презентабельности».

Девушки часто сталкивались с тем, что из-за каких-то внешних критериев им отказывали в работе.

«Я пробовала устроиться в салон свадебных платьев, – рассказала Мария. – Сумела на видео прорекламировать платье, старалась вести себя раскованно. Мне сказали, что я молодец, но не перезвонили. Спустя время я узнала, что это из-за моего лишнего веса».

Зачастую яркая внешность, наоборот, мешает получить желанную профессию.

«Я успешно прошла два первых собеседования и дошла до встречи с директором, – поделилась своей историей Дарья. – Мало того что он опоздал и когда смотрел моё резюме, шёпотом сказал «с такой внешностью только в рекламу и идти», так он ещё и игнорировал все мои проекты и не спросил про опыт работы. Потом он попрощался со мной, а в коридоре довольно громко сказал коллеге, что я не подхожу, поскольку слишком красивая, да к тому же ещё и рыжая».

Проще всего в этом плане сотрудникам в диджитал-сфере и в дизайне – здесь реже обращают внимание на внешность.

«Тенденция встречать человека не по одёжке набирает обороты – особенно в креативных и цифровых сферах, – рассказала Анна Пясецкая. – Порой здесь даже случается обратная ситуация, когда стильный образ играет на руку кандидату и помогает произвести более сильное первое впечатление. Но полагаться на внешность, конечно, не стоит: в диджитал решающее значение имеют навыки и компетенции соискателей».

Красота спасёт мир

Игнорировать влияние внешности на карьеру бессмысленно. Не раз исследователи обращали внимание на то, что у симпатичных политиков больше шансов выиграть выборы, а привлекательные студенты чаще получают высокие оценки.

Американские социологи даже назвали это явление beauty premium – то есть «надбавка за красоту». Дело в том, что людям свойственно в принципе симпатизировать красивым людям. Это связано с эволюцией – наш мозг получает дофаминовое вознаграждение при взгляде на привлекательные лица. Поэтому мы и симпатизируем тем, кто выглядит лучше.

«Красота – это осознанное решение, – уверена одна из опрошенных, Мария. – Любую внешность можно либо улучшить, либо запороть так, что даже при великолепных природных данных будешь ниже среднего. И красота помогает жить. Люди предпочитают общаться и помогать красивым, это заложено в нас природой.

Работает здесь и «эффект ореола». То есть люди подсознательно наделяют друг друга какими-либо качествами, опираясь при этом на субъективную оценку внешности или на заранее сформированное мнение. Если есть что-то одно, что нравится вам в человеке, то, скорее всего, вы постараетесь разглядеть в нём и другие хорошие качества».

Для женщин хорошая внешность имеет и обратный эффект.

«Если ты красивая, все думают, что ты стерва, – призналась Екатерина. – Часто работодатели не давали мне сложных заданий, считая, что я не справлюсь. Люди думают, раз девушка красивая, значит, она глупая».

Этот стереотип действительно очень распространён.

«Исследователи из Нью-Йорка даже обнаружили явление, которое назвали «красота чудовищна» (beauty is beastly) – объяснила психолог Елена Тимофеева. – Суть его в том, что чем привлекательнее женщина, тем меньше вероятность того, что она получит работу, которая традиционно считается мужской. И это не о сталеварах и капитанах дальнего плавания – это об инженерах, архитекторах, хирургах и специалистах на любых руководящих позициях».

Многие эксперты также считают, что правило «встречают по одежке» можно обратить и в свою пользу.

«Внешность и стиль важны всегда, и на работе, и в жизни, – советует карьерный консультант Мария Воробьёва. – Стремитесь к тому, чтобы ваш внешний вид был опрятным, приятным глазу, одежда, причёска, макияж – уместными случаю. Избегайте выглядеть вызывающе, излишне откровенно. Внешний вид должен соответствовать работе».

Если правильно суметь подать себя и свою внешность, то можно как минимум произвести хорошее впечатление на работодателя, а как максимум – получить работу мечты.