HR-специалист дала советы по общению с конфликтными коллегами

HR-специалист Консманова дала советы по общению с конфликтными коллегами
HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова дала рекомендации, как общаться и взаимодействовать с конфликтными коллегами.
«Осознание собственных границ и умение сообщить об их нарушении предотвращает профессиональное выгорание и позволяет избежать конфликтов с коллегами и начальством», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
Консманова посоветовала при общении с враждебным коллегой увеличивать дистанцию, сбавлять темп общения, реагировать на любой негатив с улыбкой, симпатизировать «врагу» и, главное, сосредотачиваться на себе.
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