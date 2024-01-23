Психолог назвала топ-5 мужских и женских мифов о сексе

Психолог Лариса Паркина перечислила в беседе с NEWS.ru топ-5 мифов о сексе, в которые верят и мужчины, и женщины. Первое заблуждение, по ее словам, заключается в том, что женщина обязательно должна изображать «недоступность» для представителя сильного пола. Данное мнение также относится к спору о допустимости интимной близости на первом свидании.

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«Чтобы быть сексуально привлекательной для мужчины, нужно быть недоступной» — это миф и заблуждение, как и споры о допустимости секса после определенного количества свиданий или на первом. Он недопустим тогда, когда не по обоюдному согласию. Если вы будете играть роль недоступной только, то это не вы, а маска. Уверенность в себе — самая притягательная черта», — отметила Паркина.

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Второй миф, по мнению Паркиной — «мужчинам нужен только секс». Собеседница считает, что это, на самом деле, не так. Она подчеркнула: «чем более осознан человек, чем больше он углубился в самопознание и разбирается в себе, своих эмоциях, тем разнообразнее его желания в разных сферах».

«Если мужчине нужен только секс, то дело не в мужчинах в целом, а в осознанности. Чем более осознан человек, чем больше он углубился в самопознание и разбирается в себе, своих эмоциях, тем разнообразнее его желания в разных сферах. Такой человек не станет фокусироваться только на базовых физиологических потребностях. Тот, кто сфокусирован только на сексе, вряд ли сможет дать вам что-то, помимо него», — рассказала Паркина.

Третьим мифом психолог назвала заблуждение, что «женщина несет ответственность за удовлетворение мужчины». По ее словам, «женщинам кажется, что путь к сердцу мужчины лежит через его сексуальную удовлетворенность».

«Тогда они настолько сфокусированы на нем, что забывают о себе, а порой и подыгрывают, симулируя оргазм. На самом деле в сексе, как и в любой другой сфере, каждый несет ответственность в первую очередь за свое удовлетворение. Гармоничная формула: "Я забочусь о себе, ты — о себе. Мы вместе заботимся о тебе и мы вместе заботимся обо мне"», — отметила эксперт.

Паркина добавила, что еще одним мифом является негласный запрет на настойчивые просьбы о безопасном сексе. По ее словам, это говорит о недостаточной заботе о себе. Она подчеркнула, что и женщина, и мужчина имеют право просить любую справку об отсутствии заболеваний.

Собеседница подчеркнула, что пятым мифом является мнение, что «удовольствие женщины от секса зависит от мужчины и от ее физиологии». По мнению психолога, сексуальная удовлетворенность зависит от того, насколько женщина удовлетворена сама собой.