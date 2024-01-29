Красные флаги: эксперт рассказала, при каких условиях стоит завершить отношения

Психолог назвала «советы по отношениям», которые считает вредными.

«Красными флагами» называют поступки и фразы в отношениях, которые показывают их как неудачные, абьюзивные», — пояснила в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова.

Видео дня

Психолог подчеркнула, что сложно перечислить элементы, которые можно отнести в категорию «красные флаги», поскольку это достаточно субъективно. Например, то, что одни считают заботой, другие принимают за нарушение личных границ. Поэтому каждый сам для себя определяет, когда пора прекращать отношения, а когда лучше и не начинать их.

Ориентиром может служить то, что не вписывается в понятие «здоровые отношения».

«В сети сейчас много недостоверной информации об этом понятии, которая может вводить людей в заблуждение. Но всё же выделю 4 пункта, когда отношения стоит завершить:

- Когда закончилась любовь, и вы понимаете, что чтобы не сделал партнёр (партнёрша) ничего уже не вернуть.

- Когда вы чувствуете, что в отношениях вы идёте против себя, наступаете себе на горло, постоянно чувствуете себя виноватым (виноватой).

- Если что-то сложно принять в партнёре, с чем-то сложно смириться. Это может быть и отношение, и поведение, и вредные привычки», — рассказала эксперт.

Помимо темы «красных флагов», психолог Лия Аванесова высказала своё мнение о «советах по отношениям», которые раздают в социальных сетях. Многие из них можно смело назвать вредными.

«Нездоровая пропаганда любви к себе, не беря в расчёт то, что любить нужно и важно не только себя. Чрезмерная концентрация на себе приводит к перекосу в отношениях. Желания и чувства партнёра (партнёрши) не учитываются. Необходимо отстаивать свои границы, но при этом не нарушать границ другого человека. Помнить о том, что в отношениях есть и права, и обязанности друг перед другом. Важно уметь договариваться и уступать как мужчине, так и женщине», — рассуждает специалист.