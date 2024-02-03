Три вещи, которые точно не помогут после развода

Зачастую после развода кажется, что все вокруг рушится, и вы ищете способы восстановиться и двигаться дальше. Однако, есть вещи, которые точно не помогут после расставания. О них расскажет "Рамблер".

Самоизоляция

После развода может возникнуть желание отрешиться от окружающего мира и близких людей. Однако, изоляция и избегание общества могут только усилить чувство одиночества и печали. Вместо этого, постарайтесь оставаться связанными с друзьями и семьей, общаться и делиться своими переживаниями. Поддержка со стороны близких людей может быть ключевым фактором в процессе исцеления после развода. Также порой полезно увидеть ситуацию глазами других, чтобы, наконец, избавиться от "розовых очков".

Трудоголизм

Одной из ошибок, которую многие совершают после развода, является погружение в работу, дабы сбежать от болезненной реальности. Возможно, вам хочется забыть о бывшем партнере и выбросить свои эмоции, но это всего лишь временная тень, которая не позволяет вам искренне погрузиться в процесс проживания и исцеления. Важно уделить время для саморефлексии, обработки эмоций и поиска смысла в новой главе своей жизни.

Зависимости

Когда мы испытываем эмоциональное разочарование и боль, легко прибегнуть к субстанциям, таким как алкоголь или наркотики, в попытке забыть о своих проблемах. Однако, это только временный утопический побег, который может привести к серьезным последствиям для физического и психического здоровья. Вместо этого, обратитесь к более здоровым способам справляться с эмоциями, таким как занятие спортом, медитация, психологическая помощь или участие в группе поддержки.