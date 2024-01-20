Как справиться с чувством ревности

Чувство ревности — неизбежная часть нашей жизни. В некоторых случаях оно может быть полезным, так как свидетельствует о нашей привязанности или заботе о другом человеке. Однако, если оно начинает превращаться в навязчивую эмоцию, то может стать проблемой и неблагоприятно повлиять на отношения. В беседе с "Рамблером" психолог Дарья Живина дала несколько полезных советов, которые помогут справиться с чувством ревности и восстановить эмоциональное равновесие в отношениях.

© Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Определите причину и осознайте эмоции

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Первым шагом к преодолению чувства ревности является поиск и формулировка его корневой причины. Иногда она может быть результатом недоверия к партнеру из-за подорванного ранее авторитета, неуверенности в себе или порой переживаний о прошлых негативных опытах. Попробуйте осознать эмоции, назвав их своими именами. Это поможет вам лучше разобраться в себе и своих потребностях.

Перестаньте искать во всем сигналы измены. Если продолжать себя накручивать, ревность никогда не уйдет, а может приобрести паталогический характер. Поймите, причина вашей ревности не в партнере, а в ваших страхах. Направьте энергию и фантазию в себя и свое развитие! Если же вам очень нравится боятся, замените страх. Бойтесь не того,что партнер вам изменит, а того, что своими подозрениями, проверками и претензиями, вы уничтожите отношения собственными руками. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Общайтесь с партнером

Ревность в отношениях может создавать ненужные конфликты и напряженность. Чтобы преодолеть чувство ревности, важно открыто и честно общаться со своим партнером. Расскажите ему о своих эмоциях и опасениях, но не обвиняйте его в своих чувствах. Обсудите вместе, какие действия можно предпринять для укрепления доверия и улучшения ваших отношений.

Если вас беспокоит что-то в поведении партнера, расскажите ему об этом. Возможно, он объяснит, что смс без смайлика, потому что на работе большой загруз, а не потому что он, по вашему мнению, был на рандеву Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Работайте над укреплением самооценки

Часто чувство ревности возникает из-за недостатка уверенности в себе. Поэтому важно работать над своей самооценкой и развивать свои личностные качества. Уделите время саморазвитию, сконцентрируйтесь на своих увлечениях, улучшайте навыки и достигайте поставленных целей. Чем больше внимания вы будете уделять себе, заботиться, тем выше будет уровень уверенности в своей значимости и меньше места для ревности.

Зачастую ревность — следствие скуки. Найдите занятие по души, занимайтесь любимым делом, общайтесь с друзьями и в один момент вы поймете, что и ревность ушла и отношения стали куда лучше! Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Избегайте сравнений

Сравнения себя с другими людьми могут усиливать чувство ревности. Помните, что каждый человек уникален и имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Сосредоточьтесь на своих чертах характера, достоинствах и индивидуальности, а не на том, что есть у других или что они делают лучше. Развивайте себя как личность и рефлексируйте над своим поведением вместо того, чтобы на кого-то ровняться.

Практикуйте самоуспокоение

Когда чувство ревности начинает захватывать вас, попробуйте применить различные техники для самоуспокоения и релаксации. Это может быть глубокое дыхание, медитация, йога или другие техники, которые помогут вам найти внутренний баланс и освободиться от разрушающих эмоций. Регулярная практика поможет найти устойчивый внутренний центр и улучшить общее состояние.