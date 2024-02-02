Ученые назвали пять признаков умного человека

Беспорядок на столе является одним из признаков умного человека, поскольку говорит о ясности мышления и способности принимать нестандартные решения. К такому выводу пришли нидерландские ученые.

Кроме того, умение остроумно шутить исследователи также приписали к признакам, характеризующим умных людей. По заявлениям психологов американского Массачусетского института, о высоких интеллектуальных способностях также могут свидетельствовать богатый словарный запас и быстрота реакции. Кроме того, такие признаки наблюдаются у людей, которые поздно ложатся спать.