Врач: большое количество эмодзи говорит о склонности к эмпатии

Если человек использует в переписке большое количество эмодзи, это может указывать на высокую склонность к эмпатии и тактильность. Об этом в интервью "Пятому каналу" сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.

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«Если человек использует большое количество смайликов, фигурок, гифок, он хочет донести до собеседника более полную картину, включая эмоциональную сферу. Когда-то смайлики были придуманы именно для этого», — отметил он.

Сухие ответы, по его словам, могут свидетельствовать о закрытости человека и его незаинтересованности в общении. В редких случаях это указывает на неумение правильно проявлять эмоции, добавил специалист.

Главный редактор ресурса Emojipedia Кейт Брони до этого назвал 10 самых используемых в 2023 году смайликов.