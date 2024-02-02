Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, как можно улучшить здоровье мозга с помощью музыки.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что определённые звуки, ритмическая структура и сами инструменты вызывают определённые эмоции и требуют задействования определённых навыков.

Игра на инструменте и обучение игре, даже самой простой, приносят пользу, так как это влияет на нейрогенез и последующую нейропластичность мозга.