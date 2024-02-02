День без крепкого словца: как прожить без мата хотя бы сутки

Ненормативная лексика (сиречь грубая брань) — языковое явление, с которым мы сталкиваемся постоянно. Кто-то не обращает на мат в своей речи или словах собеседника внимание, а для кого-то такое общение — все равно, что водить гвоздем по стеклу: то еще удовольствие.

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Несмотря на то, что выражаться в общественных местах законодательно запрещено — можно схлопотать штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток, — борьба с матом ведется с переменным успехом: созываются комитеты, привлекаются активисты, изучаются возможные пути решения проблемы. Как квинтэссенция этому — Всемирный день без мата, который отмечается 3 февраля. Те, кто его придумали, каких-либо четких инструкций для празднования не представили, поэтому человечество фантазирует на эту тему кто во что горазд.

Однако ученые-филологи не без оснований считают, что жизнестойкость сквернословию дает то, что оно служит средством эмоциональной разрядки, помогающим снять напряжение в стрессовой ситуации. Но при этом такое сиюминутное проявление чувств ориентирует человека на циничное восприятие ряда важнейших этических ценностей.

Чтобы понять, почему человек матерится и как научится этого не делать, редакция ИА «В городе N» решила рассмотреть проблему всесторонне.

Наследие предков

Так уж исторически повелось, что мат — явление чрезвычайно древнее, считающееся общим «достоянием» славянского мира. Произведения и высказывания с применением обсценной лексики сопровождали обряды на повышение плодородия и матери сырой земли, и новобрачных.

Отсюда внимание к тому, что Михаил Бахтин называл телесным низом. И, соответственно, запреты на матерщину — это запреты на пренебрежение к матери сырой земле. Потом это отношение перешло на отношение к родной матери и уже в православный период русской жизни на отношение к Пресвятой Богородице.

Некоторое количество матерных выражений фактически относится к черной магии — проклинание, наказание и так далее. Вот почему этот лексический пласт сохраняется и активно употребляется.

«Средневековые путешественники в 16–17 веке удивлялись тому, что на Руси родители учили детей ругаться матом. Действительно, для христиан это было неприемлемое занятие, но в этом проявлялось на самом деле православное языческое двоеверие. Фактически детей обучали общаться с древними силами земли. Хотя, конечно, в значительной степени смыслы этих выражений уже были потеряны. И на поверхности оставались только идеи сильной эмоции, — рассказала доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елизавета Колтунова.

Первыми письменными свидетельствами матерщины являются новгородские берестяные грамоты XII века.

«Новгородская первая летопись рассказывает, что в 1346 году великий князь литовский Ольгерд пришел с войском к Новгороду, заявляя: «Лаял ми посадник ваш Остафей Дворянинец, назвал мя псом». Тогда новгородцы, желая помириться с Ольгердом, убили на вече Остафия Дворянинца, который своей бранью вызвал поход Ольгерда, после чего был заключен мир, — приводит эксперт выдержку из исторического документа в качестве примера.

Выражение «лают отцем или матери» встречается у митрополита Петра (начало XIV века). Статут Казимира IV 1468 года содержал запрет «лаи матерной». Ценные данные содержатся в челобитной Ивана Колычева на князя Василия Микулинского про ссору в Смоленске в XVI веке, где впервые встречается выражение, которое приличными словами можно передать как «сын распутной женщины».

Получается, что предки-славяне были теми еще матершинниками, раз дело дошло до того, что царь Алексей Михайлович в 1648 году задумал «извести заразу» и издал указ, чтобы «песней бесовских не пели, матерны и всякою непотребной лаею не бранилися… А которы люди учнут кого бранить матерны и всяко лаею — и тем людям за такие супротивные христианскому закону за неистовства быти от Нас в великой опале и в жестоком наказаньи».

Что есть мат?

«В узком смысле слова лингвисты к матерным словам относят очень немного корней: четыре самых известных (на -б, -п, -х, -е) + три-четыре исчезающих. Все остальное — разнообразные словообразовательные модели на основе известных корней, эвфемизмы (например, блин), вульгаризмы, грубое просторечие, жаргонизмы, — поясняет Елизавета Колтунова.

О происхождении матерных слов ведутся давние научные и околонаучные споры. Есть версия, что бранью с русскими «поделились» татаро-монголы.

Наиболее доказанными являются идеи о том, что, например, известное «заборное» слово является производным от славянского *XŪ — «отросток», «побег» (PIE *skeu-). Отсюда же хвоя, (ср. латыш. skuja «хвоя», лит. skuja «шишка (плод)»). А обозначение падшей женщины произошло от славянского блѫдъ > русск. блуд — заблуждение, ошибка, грех.

«Конечно же, не вся бранная лексика является чисто славянской. Есть у нас и заимствования. Так, слово паразит пришло к нам в XIX веке из французского языка (через немецкое посредство), где parasite < греч. parasitos, сложения para «при, со» и sitos «пища, еда». Паразит буквально — «сотрапезник». Слово восходит к греческому parasitos — «тунеядец, нахлебник», сохраняющемуся и в русском языке. Однако надо заметить, что значение этого слова расширяется и оно превращается в бранное слово с достаточно неопределенным значением, — пояснила лингвист.

Универсальный язык

Разговаривать матом — плохо, но многих сквернословов подкупает то, что эту лексику можно считать универсальной. Вспомните хотя бы выражение: «На фига до фига фигни нафигарили? Расфигаривайте, на фиг!» У носителя языка оно не вызывает непонимания. И дело тут в том, что при всей эмоциональной окраске смысл сказанного ясен из контекста, а также из принадлежности слов к тем или иным частям речи и словообразовательным моделям.

А еще следует отметить, что многие иностранцы, приступая к изучению русского языка целенаправленно или в силу обстоятельств, очень быстро усваивают бранные слова, а также понимают, в каких случаях их следует применять.

«Мой опыт преподавания русского как иностранного не дает оснований говорить о том, что иностранцы «лучше всего» усваивают русский мат. Но запоминают быстро, потому что это короткие слова, в которых основное — выражение эмоции. Кстати, дети тоже «плохие» слова с негативной окраской усваивают крайне быстро, — резюмирует Елизавета Колтунова.

Мотивация против брани

Попыток заменить брань в речи на что-то более благозвучное предпринято великое множество. Взять хотя бы известное выражение из анекдота: «Слышь, розочка! Тюльпань отсюда, а то как загеоргиню, обсиренишься…».

Согласитесь, что «цветочная» замена нецензурщины не делает смысл приведенной фразы более позитивным. Тем не менее, когда человек «может связывать падежи» и без мата, и даже без трехбуквенного «неопределенного артикля» русского языка, начинающегося на «б», а оканчивающегося на «я», это говорит о его уровне культуры и степени уважения к собеседнику.

Нижегородский практикующий психолог Валерия Стародумова полагает, что для того чтобы отказаться от мата, важно понять свою истинную мотивацию.

«"Хочу говорить красиво" — не мотивация. Важно разобраться, почему я хочу говорить красиво, без нецензурной лексики? Что мне это даст? В чем моя выгода? Например, меня станет приятно слушать, и я смогу добиться карьерного повышения, получить уважение коллег, расширить круг друзей и т. д.», — отметила специалист.

После того, как мотивация сформирована, пора переходить к анализу: в каких ситуациях человек чаще всего позволяет себе крепкое словцо?

«Для этого подойдет диктофон в смартфоне. Включите его, когда окажетесь в такой ситуации. Затем прослушайте запись и оцените, нравится ли вам ваше звучание? Хотите ли вы, чтобы ваши собеседники «слышали» вас таким?» — советует психолог.

Если обсценная лексика является словесным выражением бурной эмоции, можно заменить мат на иную форму.

«Например, прямо назвать чувство: «Я в восторге», «Я очень зол». Безусловно, для этого потребуется самоконтроль, но через некоторое время сформируется привычка «останавливаться», прежде чем ругаться непечатными выражениями», — поясняет Валерия.

Не секрет, что мат — штука заразная: все вокруг ругаются, и вот человек, не заметив, как это произошло, сам начал выражаться так же. В таком случае нецензурная брань берет на себя функцию социализации, присоединения к коллективу.

«Здесь стоит задуматься, какие еще вы знаете способы влиться в компанию и стать «своим парнем», кроме как подражать речевой агрессии окружающих?» — поясняет психолог.

Ненормативная лексика является и способом защиты. Чувствуя себя неуверенным или бессильным, человек начинает проявлять агрессию через речь. В таком случае стоит ответить себе на вопрос, насколько эффективен выбранный способ защиты? Какие еще способы реакции на «угрозу» доступны?

«К примеру, отстоять себя помогут фразы: «Я не готов продолжать этот разговор», «Ваша компания меня утомила», «Кажется, у нас возникли трудности с взаимопониманием», — перечислила специалист.

Определив, для чего важен отказ от нецензурной лексики и в какой именно ситуации вы ругаетесь, можно переходить к активным действиям:

— слушайте приятную речь: аудиокниги, научно-популярные лекции, интервью и т. д. Со временем вы начнете подражать тому, чьи высказывания вам искренне нравятся. Возможно, вам захочется позаимствовать несколько ярких фраз.

— представьте, что рядом с вами постоянно ходит ребенок. Обычно при детях взрослые более сдержаны в выражениях.

— учитесь распознавать и контролировать свои эмоции, вовремя расслабляться. Начните учить иностранный язык. Если вы уже знаете английский или, скажем, испанский, давайте себе задачу несколько минут в день думать не на русском. Например, проговаривать обычные бытовые дела или поток мыслей в голове.

«Так как на иностранном языке мы говорим медленнее, чем на родном, у нас постепенно вырабатывается привычка «переводить»: сначала думать, искать в памяти подходящее слово, и только потом произносить его вслух. Со временем измените задачу и начните так же подбирать слова из родного языка. Тогда переводить с «русского матерного» на «русский разговорный/литературный» будет гораздо проще»», — резюмировала психолог.