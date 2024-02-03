Четыре книги на выходные. Был ли счастлив настоящий Робинзон Крузо?

В ответе ли сын за отца? Можно ли, утолив голод, стать счастливой? Был ли счастлив настоящий Робинзон Крузо - Александр Селькирк? И зачем волк посещает уроки музыки? На эти вопросы найдутся ответы в книгах, о которых рассказывает "РГ".

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"Дети в гараже моего папы", Анастасия Максимова, "Альпина.Проза"

Шестнадцатилетний Егор Каргаев приходит домой из школы, где обнаруживает обыск и отца в наручниках, которого обвиняют в убийстве девочки. Но в дальнейшем обнаруживаются и другие жертвы.

Психологический триллер Анастасии Максимовой "Дети в гараже моего папы" не очередная история маньяка, но это не делает ее менее жуткой. На этот раз читатель погружается не в детали преступления, а в то, как родственники серийного убийцы - сын, дочь и жена - воспринимают случившееся. Как пережить страшную трагедию, когда у тебя все живы, но твой родной отец/муж - тот самый монстр, "сибирский Гейси", как прозвали его в прессе? Справедлива ли травля родственников убийцы обществом? И как дальше жить с этой травмой: проклясть, отречься и сделать вид, что ничего не было? А получится ли? Ясно одно - жизнь разделена на до и после, ей не быть прежней.

С первых строк автор погружает читателя в дикую ситуацию, когда он словно сам становится Егором: поверить в этот кошмар или нет, а тут еще и мать с сестрой вечно что-то недоговаривают. И с каждой страницей хочется думать, что его отец - Михаил Каргаев - невиновен. А как поверить в то, что твой папа, который заботился о тебе шестнадцать лет, не проявлял агрессии, не пил, обеспечивал семью, сделал то, в чем его обвиняют? Но наступает точка невозврата. И нужно быстро повзрослеть и решить, как дальше жить с таким родством.

Роман Анастасии Максимовой - о чувстве постоянной тревоги, о той самой пресловутой коллективной ответственности, но на примере простой семьи из небольшого сибирского города. О невозможности проговорить случившиеся с окружающими из-за боязни быть непонятым. Это очень страшная книга, которую трудно, но нужно пропустить через себя.

"Они ушли. Впервые за те дни, что папы нет, Егор приготовил себе нормальный завтрак. Когда постоянно не просматриваешь новости, разные такие мелочи начинаешь делать обстоятельнее: помидоры стараешься нарезать ровно, убираешь крошки хлеба с доски сразу же. Наверное, так жили в молодости те, кто сейчас уже в возрасте. Они аккуратно нарезали продукты, вытирали столы, открывали-закрывали окна, не отвлекаясь на электронных "родственников". Можно было бы проверить, что еще пишут по делу Каргаева, но Егор не хотел. Можно хотя бы денек прожить без СИЗО, адвокатов и чувства вины не пойми за что?"

"Голод", Светлана Павлова, издательство "Редакция Елены Шубиной"

Лена - обычная современная тридцатилетняя девушка. У нее все, как у большинства: съемная квартира, ипотека, нервная работа 24/7, необременяющий служебный роман… Но есть некоторые нюансы - у Лены булимия, расстройство пищевого поведения: с подростковых лет она непрерывно сидит на диетах, голодает, срывается, худеет, поправляется, но никак не может принять себя в своем собственном теле.

Лена - человек с характером. С мамой она и в детстве сложно находила общий язык, друзья у нее есть, но ощущения, что они готовы выслушать и понять - нет. Поэтому Лена чувствует себя никому ненужной и одинокий, а все проблемы просто заедает… "Мы не умеем испытывать сожаления даже к самим себе. Откуда взять сожаление для другого?". И оказывается, что выйти из этого "постоянного зажора" ей может помочь только очень непохожий на нее человек с очень похожей проблемой.

Роман "Голод" Светланы Павловой - легкая, местами смешная и пронзительная история, которая на самом деле затрагивает актуальные проблемы современной молодежи. Автор откровенно говорит об одиночестве, о трудоголизме, о вызовах, которые время ставит перед современной молодой женщиной. Когда из витрин магазинов на тебя будто бы нападают манекены с размером ХS, а каждая вторая реклама кричат о низко-калорийном йогурте и вафле или, напротив, культивирует всяческую вкусную еду, когда то и дело всплывают заветы мамы из детства "не налегать" на сладкое, когда все твои подружки и друзья в соцсетях выставляют свою красивую, богатую, замужнюю, отпускную - подчеркнуть, что нравится - жизнь на показ, а ты, несмотря на все усилия, не можешь приблизиться к своей счастливой жизни, впахивая на работе, которая давно не приносит удовольствия, но позволяет внести платеж по кредиту. И все это на фоне проблемы одиночества, отсутствия настоящей дружбы и любви.

Роман "Голод" - немного автофикшн, дополненный вымыслом и подлинными документами из жизни автора. Это искренняя история, которая, вполне возможно, поможет кому-то выбраться из состояния нелюбви к себе, принять себя и обстоятельства такими, какие они есть. И наконец-то постараться найти счастье там, где никогда бы не подумал. Ведь у героины получилось, а значит - все возможно.

"Я тянусь к телефону и скроллю в приложении, чаще которого захожу разве что в рабочую почту. Я делаю заказ. Это действие я совершаю каждый раз, когда пустота пожирает меня изнутри, и пустоту эту хочется кем-нибудь заполнить, только вот некем же, некем совсем. Кем-нибудь не получится; получится чем-нибудь".

"Правда о Робинзоне и Пятнице", "Паулсен"

Это подлинная история Александра Селькирка - шотландского моряка, оставленного на острове, которая вдохновила Даниеля Дефо на написание первого бестселлера - "Робинзон Крузо". Но стоит обратить внимание и на подзаголовок книги, речь пойдет не только о нем:

"Жизнь и приключения Александра Селькирка и Уильяма, индейца москито, оставленных в одиночестве на острове Хуан-Фернандес с интервалом в двадцать три года, поведанные единственными очевидцами событий - корсарами"

Что известно о ранних годах жизни Селькирка? Каким было начало карьеры моряка? Что сталось с ним, когда он вернулся в Англию и был ли он счастлив? Был ли он мрачным и замкнутым, как пишет его биограф Джон Хауэл? А что известно об индейце москито Уильяме, оставленного на том же острове, что и Селькирк, за двадцать три года до него?

"Чтобы восстановить самое достоверное повествование правдивой истории Александра Селькирка и правдивой истории индейца-отшельника, оказавшегося на том же самом острове до шотландца, я отобрал и перевел тексты всех очевидцев, которые смог разыскать, - рассказывает автор книги, швейцарский журналист и писатель Шарль Бюффе. - Все эти книги находятся в свободном интернет-доступе, и на своем современном "корабле" я смог молниеносно прогуляться по всем библиотекам мира".

Бюффе перевел оригинальные рассказы свидетелей того времени: Вудса Роджерса, Уильяма Фунела, Джона Уэльба, Бэзила Рингроза и Уильяма Дампира. А также прокомментировал их, чтобы лучше понять невероятный опыт моряка Александра Селькирка.

"Двойная жизнь Медора" Андре Бушар, перевод с французского Екатерины Даровской, "Поляндрия Принт"

Однажды волк так проголодался, что решил покинуть лес и отправился в город в поисках пропитания. Там его приютила сердобольная аристократическая старушка, приняв волка за обыкновенную собаку. Теперь волк не просто волк: у него благородное имя Медор.

"Приемный сыночек" выполняет все прихоти дамы: ходит с бантиком, как у болонки, посещает уроки игры на фортепиано и картинную галерею, делает когтекюр и даже ходит в школу… Но однажды старушка попадает в больницу, и волк остается один-одинешенек, а ведь готовить-то он не научился… Так он вновь отправляется бродить по городу в поисках еды. Почуяв аромат и выглянув из кустов, он обнаруживает детишек на пикнике… Вот тут-то к нему и приходит настоящий зверский аппетит… Чем все закончилось? Узнаете в книге.

Забавная книга французского автора и художника Андре Бушара "Двойная жизнь Медора" преисполнена юмора, абсурда и увлекает читателя потрясающими иллюстрациями, напоминающими старинные гравюры, где прорисована каждая мелочь. А сама история волка Медора напоминает басню Эзопа или, если хотите, Лафонтена "Волк и собака" - наглядный урок о том, что не стоит отказываться от свободы и самоидентичности ради сытой и благородной жизни.