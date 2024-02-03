Додуманная реальность, или Ошибки нашей памяти

Помнить то, чего не было, забывать хорошо знакомое, оправдывать бездействие и заранее находить виноватого — такие истории происходят с нами каждый день. Вопрос: почему? Учимся понимать наш мозг.

© Naukatv.ru

Известный гарвардский психолог Дэниел Шектер разделил ошибки памяти на семь категорий и аллегорично сравнил их с библейскими смертными грехами: приписывание, внушаемость, навязчивость, блокировка, рассеянность, скоротечность и предвзятость.

Мы предвзяты

Следствием предвзятости и являются ретроспективное искажение и склонность к подтверждению своей точки зрения.

С одной стороны, это когнитивное искажение избавляет нас от мучительных сомнений, а с другой стороны — опасно гиперболизацией собственной правоты и неспособностью признавать чужое, даже аргументированное мнение.

Но главное, что эта ошибка памяти может сделать человека глубоко несчастным, не способным к изменениям в своей жизни. Так, люди застревают в тягостных отношениях, остаются на нелюбимой работе и пользуются давно устаревшим продуктом. А могли бы строить новые отношения, овладевать новыми знаниями и профессиональными навыками, да просто элементарно комфортно жить, используя современные приборы.

Но что еще любопытнее — мы готовы отстаивать сделанный выбор, даже если на самом деле его не совершали. Это доказывает простой эксперимент.

Человеку предлагают выбрать по фотографиям будущего компаньона, с которым будет комфортно работать. 12 фото нужно разложить по двум стопкам — в левую отложить неподходящие кандидатуры, а в правую — на первый взгляд, достойные. А после заполнить анкету. Когда внимание испытуемого отвлечено, некоторые фотографии в стопках незаметно меняют. А теперь, внимание, вопрос: «Почему ты сделал такой выбор?». И человек, уверенный, что в правой стопке те фото, которые выбрал он сам, начинает находить массу аргументов в пользу своего выбора, причем для всех, включая тех, чьи фотографии заменили без его ведома: эта скромная, та добрая, третья похожа на любимую учительницу начальных классов… хотя еще пять минут назад он отверг ее кандидатуру в пользу симпатичной блондинки.

Мозг уже сделал выбор и не хочет его менять. Из-за этой особенности в работе памяти мы так неохотно признаем свои ошибки.

А если и признаем, то всегда находим причину для оправдания. Причем, проблемы, связанные с неправильно сделанным выбором, надолго в памяти не задерживаются — и это объясняется еще одной когнитивной ошибкой.

Эффект «розовых очков»

Это можно проиллюстрировать воспоминаниями об отпуске, в которым были как плюсы, так и минусы. Сразу по возвращении отзывы сдержанны, так как в памяти еще ярки негативные фрагменты. Чуть позже они забываются, и мы помним только хорошее.

Современные технологии фото и видеофиксации еще и усиливают это искажение. Ведь мы стараемся запечатлеть радостные моменты. Кто будет делать селфи, если каблук застрял в решетке водостока или когда пролетающая мимо ворона испортила новое платье?

Мы, как любое живое существо, ориентированы на выживание. И эта цель позитивна.

Да, мы набираемся опыта, преодолеваем препятствия, но наш мозг не хочет хранить черно-белый негатив. Нам нужен яркий позитив, особенно связанный непосредственно с нами. Я же справился, я же выжил, я молодец! Да элементарно — я был на матче, когда любимая команда выиграла! То, что она проигрывала пять матчей подряд, которые вы смотрели по ТВ, не останется в памяти столь ярко. Так мы снова и снова надеваем розовые очки, забывая плохое и помня хорошее.

Однако, есть сильные негативные воспоминания, которые навязчиво просачиваются даже сквозь розовые очки. И это еще один грех нашей памяти. Причем, чем больше мы хотим что-то забыть, тем меньше на это шансов. И тогда, не имея возможности стереть негатив из памяти, мы пытаемся его хоть немного изменить.

Навязчивые мысли

Нашу привычку прокручивать в голове альтернативные сценарии психологи называют контрфактуальным мышлением.

К примеру, купленные вами акции долго росли, но вы все ждали еще больших котировок, и вдруг… резкий спад. Наблюдая за «отрицательным ростом», мы начинаем анализировать в голове момент, когда приняли фатальное решение: «Эх… надо было вкладываться в авиаперевозки». Такое постоянное прокручивание неприятной ситуации в итоге мешает забыть о ней. И это опасно, так как может стать причиной депрессии и даже суицидальных мыслей.

Пример навязчивости из повседневной жизни — мелодия или песня, которая никак не идет из головы. И текст-то, и музыка, вроде ни о чем, и надоела уже, а избавиться невозможно.

Впрочем, с такой же частотой встречается и обратная ситуация.

Блокировка, или эффект Прескевю

Ну вот на кончике языка вертелось... Мы знаем, что мы знаем, поэтому хотим вспомнить, но эта информация куда-то ускользает. А все потому, что в тот момент мы выбираем не совсем верные «ключик» к хранилищу этой информации.

И даже можем потерять его навсегда, как в случае с инфантильной или детской амнезией, когда воспоминания из раннего детства не фиксируются в архивах нашей памяти.

Причины последнего до сих пор неизвестны. Согласно одной из версий — все из-за того, что дети не умеют говорить. Якобы воспроизводить закодированную информацию тех лет невозможно из-за отсутствия речевых подсказок. Впрочем, известно, что животные, которые вообще разговаривать не умеют, тоже страдают инфантильной амнезией. Другая теория связывает это явление с работой гиппокампа, который окончательно формируется лишь в пятилетнем возрасте. И только после этого мы способны надежно запоминать поступающую в мозг информацию. Но иногда мы можем запомнить даже то, чего на самом деле не было.

Ложные воспоминания, или эффект Манделы

Этот достаточно странный эффект назван в честь Нельсона Манделы. В 2010 году он принимал участие в церемонии открытия кубка мира по футболу, который проходил в Южной Африке. Вскоре в интернете на самых разных платформах стали массово появляться комментарии удивленных пользователей. Оказалось, что тысячи людей по всему миру считали, что бывший президент ЮАР умер в тюрьме еще в 80-х.

Еще один пример из жизни связан с именем другого политика — Бориса Ельцина, фраза которого: «Я устал, я ухожу» стала крылатой. На самом деле он никогда этих слов не говорил. Так же, как персонаж франшизы «Звездные войны» Дарт Вейдер не произносил в пятом эпизоде легендарное: «Люк, я твой отец». А у покемона Пикачу не было черной полоски на хвосте, да и Никита Хрущев на самом деле не стучал ботинком по трибуне…

Причины эффекта Манделы до сих пор неизвестны. Психологи считают его разновидностью так называемых конфабуляций, то есть ложных воспоминаний, в которых реальные факты могут сочетаться вымышленными событиями.

Другая разновидность эффекта — криптомнезия, когда мы присваиваем себе события из чужих рассказов, книг, снов и других историй. Этот термин чаще всего вспоминают во время судебных разбирательств в сфере авторских прав.

Так, в середине 70-х Джорджа Харрисона обвинили в том, что он позаимствовал мелодию песни «My Sweet Lord» из композиции Рональда Мэка «He’s So Fine». После семилетней тяжбы суд признал — даже если плагиат произошел неосознанно — это все равно плагиат. В итоге экс-битлу пришлось выплатить больше полумиллиона долларов компенсации. И это еще один грех нашей памяти, который называется приписывание.

Приписывание и внушаемость

Ложные воспоминания формируются у нас под воздействием авторитета.

Например, когда человеку предлагают вспомнить истории из его детства. Некоторые он помнит хорошо, какие-то частично, но задавая вопросы и описывая реально произошедшее, можно помочь ему вспомнить события того времени.

А теперь самое интересное: если после рассказать вымышленную от начала и до конца историю, якобы с его участием, память человека будет поначалу сопротивляться — ведь вспоминать-то нечего, но под наводящими вопросами возникнут сомнения и мозг начнет формировать ложные воспоминания. Вас вполне можно будет убедить, что в детстве вы потерялись в огромном универмаге, ведь рядом с домом действительно был большой торговый центр, и вы его помните. Вы вспомните реальный отдел с игрушками. Дальше вспомните собственный дом и игрушки из этого отдела, рожок на люстре и игрушечного зайца. Все, вы проглотили крючок, зацепившись за фрагмент реального воспоминания.

При этом ложные воспоминания с формируются, если их триггером выступит человек приятный, не враждебно настроенный и атмосфера будет комфортной.

Если напротив, пороги сенсорного восприятия будут повышены, а обстановка дискомфортна, человек с большой долей вероятности будет отстаивать свою точку зрения и утверждать, что с ним ничего подобного никогда не происходило.

Что интересно, эту новую реальность со множеством деталей память зафиксирует. И если после признаться в манипуляции, человек начнет отрицать факт вымысла, настаивая, что все происходило на самом деле, иначе как бы он вспомнил столько подробностей (смотрим выше: мозг не любит ошибаться).

И ключевой момент в подобных манипуляциях — время. Чем старше ложное воспоминание, тем проще поверить в его правдивость. А еще выдуманное событие должно быть похоже на правду.

Исследования показывают, около 47% людей способны присвоить частично ложные события, а 15% и вовсе поверят в абсолютный вымысел.

Фатальная ошибка

Одно дело, когда выдуманное воспоминание касается того, что закончилось хорошо. И совсем другое, когда за грехи нашей памяти приходится расплачиваться ни в чем не повинным людям — как в случае с ветераном войны во Вьетнаме Ларри Фуллером, например.

В 1993 году его обвинили в изнасиловании на основании показаний жертвы, которая не успела внимательно разглядеть нападавшего, но, закрыв нижнюю половину лица на фотографии, указала на Фуллера. Того приговорили к 50 годам лишения свободы, из которых мужчина отсидел половину, пока в 2018 году тест ДНК не доказал его невиновность.

И тут возникает резонный вопрос — можно ли защититься от фатальной ошибки? Как отличить реальное воспоминание от выдуманного, фантазию от реальности.

Герои фантастических фильмов в похожей ситуации пользуются некими особыми предметами. К примеру — юлой, которая в выдуманном мире никогда не останавливается.

К сожалению, жизнь — не фантастика, и ученые в отличие от кинематографистов до сих пор не смогли найти такой же простой и элегантный способ для проверки собственной памяти.