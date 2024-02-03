Деми Мур дала совет тем, чьи родные страдают деменцией

Актриса Деми Мур на днях рассказала, как лучше всего вести себя с родными, которые больны деменцией. Звезда также поделилась новостями о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего одной из форм этого заболевания.

© Eva.ru

В 2021 году у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию, которая быстро прогрессирует. Актер перестал сниматься в кино, потому что забывал реплики, а сейчас «крепкий орешек» едва узнает своих родных и нуждается в постоянной опеке. Поддерживает Брюса вся его большая семья: жена Эмма Хемминг и бывшая супруга Деми Мур.

61-летняя актриса в эфире одного из популярных шоу рассказала, как себя сейчас чувствует Брюс. Учитывая его состояние, у него все хорошо, заверила Деми. У нее также поинтересовались, как быть родственникам, чьи близкие столкнулись с этим страшным диагнозом? Ведь человек часто теряет речь (как это случилось с Уиллисом), он не узнают родных, требует постоянного внимания и ухода. Люди сталкиваются с тем, что просто перестают узнавать человека, который был таким знакомым.

«Я думаю, самое важное, чем я могла бы поделиться, — это просто встретиться с ними (родственниками, которые больны) там, где они сейчас. Вы должны отпустить тех, кем они были, или тех, кем, по вашему мнению, они должны быть, или даже тех, кем вы хотели бы, чтобы они были», — сказала Мур.