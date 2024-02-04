Психолог объяснил, должен ли мужчина платить за женщину

В соцсетях одна из пользовательниц поделилась впечатлениями от ухаживаний французского мужчины в Париже. Тот пригласил её в кафе, а потом предложил самой оплатить свой счёт.

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В комментариях представительницы слабого пола принялись осуждать скупого кавалера, заявляя, что российские мужчины себе никогда такого не позволили бы. Впрочем, как показали обсуждения, соотечественники тоже порой делят расходы. И некоторые женщины это одобряют, поскольку тогда не чувствуют себя этому мужчине обязанными.

Так должен ли мужчина платить за женщину? И о чём говорит его нежелание это делать?

Женский взгляд

Надо признать, что на Западе деление счёта пополам – дело действительно более привычное. Хотя далеко не всем представителям сильного пола это по душе. Но женщины таким образом пытаются демонстрировать свою независимость.У нас это приживается с трудом.

«Мне кажется, платить пристало всё-таки мужчине. И это вопрос не только этикета и традиций. Оплачивая счёт на первом свидании, мужчина демонстрирует свои серьёзные намерения, ответственность и готовность к отношениям. Он как бы вкладывается в них», – считает Ирина.

По мнению многих представительниц слабого пола, деньги – это энергия мужчины, средство его выражения чувств и заинтересованности. Для большинства женщин траты мужчины на них являются показателем того, насколько женщина нужна и важна, проявлением его заботы.

«Когда мужчина тратит на женщину время, эмоции и деньги, это свидетельствует о его отношении», – делится своим мнением в соцсети Татьяна.

«Если мужчина собирается строить серьёзные отношения, то лучше показать, что ты способен обеспечивать. Хотя бы в «Макдоналдсе», – считает Настя.

Некоторые женщины уверены, что чем больше мужчина вкладывает в женщину, тем больше он потом будет ценить отношения.

В нежелании тратиться на спутницу даже на первом свидании многие видят проявление скупости – одного из главных недостатков мужчины, по мнению слабого пола.

«Мало что может это компенсировать. Да и то недолго», – уверена нижегородка Арина.

И дело не в природной жадности слабого пола.

«Просто для женщины такой мужчина становится менее интересным для построения семьи. Поэтому их и вычёркивают из списка кандидатов», – уверена Ольга.

В семейной жизни мужская скупость и в самом деле оборачивается серьёзными проблемами.

Хотя немало представительниц слабого пола не видят ничего плохого в том, чтобы платить за себя самой. Особенно на первых свиданиях.

«Один мой друг дал мне совет, что при любых обстоятельствах настоящая леди может позволить незнакомому мужчине купить себе одну чашку кофе. Из моего личного опыта: позволить мужчине заплатить за себя больше 300 рублей значит взять у него аванс», – считает Маргарита.

Некоторые женщины готовы делить с мужчиной траты поровну даже при наличии долгих отношений.

«Платим обычно пополам, если у меня есть деньги. Лёша понимает мою ситуацию, и для него не проблема заплатить за меня. А вот для меня – проблема: сразу чувствую, что я ему должна, и мне это не нравится», – делится одна из пользовательниц. Мужской взгляд Большинство представителей сильного пола признаются, что с детства усвоили – на свиданиях мужчина должен платить за девушку.

«Моя принципиальная позиция – брать на себя расходы в кафе, ресторанах и на прогулках с девушками. Я всегда плачу за девушек независимо от того, деловая это встреча или нет и есть ли у меня планы на продолжение общения, всё это для меня не важно. Даже если общение не особо заладилось. Думаю, причина в специфике воспитания: в детстве мне сказали, что мужчина всегда платит по счёту», – делится Максим.

Многие мужчины согласны, что сильному полу подобает оплачивать совместные расходы. «На свиданиях я всегда по умолчанию плачу сам, никогда ни одна девушка не просила поделить счёт, да и я не рассчитываю на это. Если девушка когда-нибудь очень захочет заплатить за себя, удивлюсь, но возражать не буду: у каждого свои тараканы, их надо уважать», – считает Виктор.

Ну а уж если после первого свидания отношения вышли на серьёзный уровень, то, по мнению многих представителей сильного пола, мужчине и вовсе пристало тратиться на избранницу. Да им это и самим в радость.

«Нормальный мужчина для того деньги и зарабатывает, чтобы на любимую женщину тратить, подарки ей делать, баловать», – уверен пользователь Влад.

Но некоторые мужчины положительно относятся к западной моде на раздельные счета и не видят ничего зазорного в том, чтобы делить траты с избранницей. Они выступают за равенство в отношениях, отрицают патриархальные установки и уверены, что равные права в отношениях, как и финансовое участие – это правильная модель отношений.

«В личных отношениях я плачу чуть чаще за девушку, но нередко платит и она. Думаю, в продолжительных отношениях это вполне адекватная практика «обмена». Логично, что девушка не может всегда всё посещать только за счёт мужчины», – считает Дмитрий.

Но бывает, что мужчина не тратит деньги на подругу из-за элементарной жадности.

Одна моя знакомая целый месяц встречалась с мужчиной, и за всё это время он ни разу не пригласил её ни в кафе, ни в кино, ни в театр. Говорил, что надо гулять на воздухе – никаких затрат и для здоровья полезно. Когда она всё-таки уговорила своего скупого кавалера сходить в музей, то покупать билет ей пришлось самой.

На обратном пути она предложила зайти в кафе. Он согласился, но ничего брать не стал, а просто подождал, пока его спутница поест и расплатится. Больше она с ним, разумеется, не встречалась.

«Водить девушку в кафе, платить за неё, а в итоге ничего не получить? Уж лучше проститутку заказать», – считает Андрей.

Нежелание тратиться на женщину такие мужчины часто объясняют стремлением позволить ей почувствовать себя независимой.

«Каждый сам за себя, никто никому ничего не должен. Если девушка хочет интимное продолжение – это её желание, никто её оплатой счёта не подкупал и взятку в виде оплаченного кофе с булочкой не давал. Она разве не в состоянии за себя заплатить? К чему эти подачки самостоятельному взрослому человеку женского пола? Заплатив 150 рублей за кофе девушки, мужчина показывает желание купить её как вещь, продемонстрировать мужественность в гипертрофированом виде – деньгами», – рассуждает пользователь Андрей.

А некоторые и вовсе уверяют, что если женщина ждёт от мужчины денег, значит, ею движет исключительно алчность.

«Значит, она со мной по расчёту? И зачем мне тогда такая? Мне надо, чтобы она меня любила», – уверен Вован.

Взгляд со стороны Идея, когда оба партнёра равноценно вкладываются в отношения, с одной стороны привлекательна тем, что подразумевает равенство в этих отношениях. Оба партнёра – полноценные личности, не зависящие друг от друга. Предполагается, что отношения строятся только на взаимном уважении и комфорте, без нарушения чьих-либо границ.

«На самом деле в основе таких отношений – лёгкость и комфорт. Однако долголетняя совместная жизнь бок о бок на такой основе невозможна», – считает психолог Игорь Нефёдов.

По мнению эксперта, в семье рано или поздно возникают ситуации – например, рождение ребёнка – когда мужчине просто необходимо брать на себя финансовое обеспечение семьи. И если мужчина не привык тратиться на женщину, то это способно вызвать у него стресс.

Конечно, это не значит, что отношения с самого начала нужно переводить в товарно-денежную плоскость и оценивать мужчину только по количеству потраченных на вас денег.Но, тем не менее, как уверяют специалисты, по готовности мужчины тратиться на свою избранницу действительно можно судить о его истинном отношении к ней.

«Мужчина, на которого можно положиться, будет стремиться что-либо сделать для понравившейся ему женщины, – считает Игорь Нефёдов. – Мужчине пристало вкладываться в понравившуюся женщину – усилиями, вниманием, временем и деньгами в том числе».

Правда, последние должны служить не способом благодарности за благосклонность, а средством решения возникающих у женщины проблем.

Если мужчина не желает тратиться на женщину, значит, он либо патологически скуп, либо эта женщина ему не дорога.

«И с таким мужчиной, может, лучше и не связывать свою жизнь», – считает психолог.