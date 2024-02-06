Психологи нашли связь темных сторон личности и экоактивизма

Новое исследование, проведенное в Германии, выявило любопытную связь между темными сторонами личности и стремлением к экологическому активизму.

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Исследование предполагает, что люди, которые занимаются экоактивизмом, могут руководствоваться не только альтруистическими мотивами. То есть, на самом деле, их стремление к экоактивизму может быть связано с темными чертами их личности.

Ученые решили провести подобное исследование, потому что заметили неоднозначные особенности поведения людей, которые слишком активно выражают свои взгляды на экологию.

Поэтому они поставили своей целью было изучить потенциальную «темную сторону» экологического активизма путем изучения роли, которую играют определенные негативные черты личности на подобное поведение.

"Темная триада" личности включает в себя три отдельные, но взаимосвязанные чертыи: макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Каждая из этих черт способствует поведению, которое часто считается злонамеренным.

Макиавеллизм отличается хитрым подходом к социальным взаимодействиям, ставящим во главу угла собственную выгоду посредством обмана, если это необходимо, и циничным взглядом на общество.

Нарциссизм характеризуется чрезмерным самоуважением и жаждой восхищения, что часто приводит к привилегированности и нечувствительности к чувствам других. Психопатия отличается отсутствием сочувствия и раскаяния, импульсивностью и антисоциальным поведением.

Выводы

Исследование показало, что люди с высоким уровнем макиавеллизма с большей вероятностью будут участвовать и поддерживать экологический активизм.

Нарциссизм также показал положительную корреляцию с экологической активностью. Исследование показало, что люди с нарциссическими чертами, которые часто ищут восхищения и обладают чувством своих прав, были более склонны участвовать и поддерживать экологические инициативы. Это можно объяснить стремлением к позитивной самопрезентации испособом утверждения своего морального превосходства, свойственными нарциссическим личностям.

Напротив, психопатия, третий компонент темной триады, не была существенно связана с экологическим активизмом. Этот вывод согласуется с типично ненасильственным характером экологического активизма, который может не нравиться людям с высоким уровнем психопатии.