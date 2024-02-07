Может ли флирт с незнакомцем укрепить ваши отношения

Многие люди считают изменой даже легкий флирт партнера с противоположным полом, в то же время эксперты предположили, что флирт "на стороне" может укрепить отношения в паре. "Рамблер разбирался, как это работает.

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Главный плюс флирта состоит в том, что он поднимает самооценку.

"Когда кто-то флиртует с вами, вы чувствуете, что вас ценят, и восприятие вашей ценности возрастает", — говорит Гурит Бирнбаум, профессор психологии в Университете Рейхмана в Израиле.

Бирнбаум выясняла, можно ли флиртом предупредить более серьезные "ошибки". Так, эксперт провела интересный тест. Участникам предложили пообщаться с привлекательным незнакомцем. Конечно, без флирта не обошлось. Однако после теста участники не кинулись изменять партнеру, а наоборот сказали, что почувствовали большее романтическое влечение к своим любимым.

По словам Бирнбаум, флирт с незнакомцем, действительно, может укрепить отношения в паре, но здесь важно понимать, что это все же "скользкая дорожка". То есть необходимо, четко расставлять собственные границы и осознавать табу партнера.

Бирнбаум добавляет, что существует "созвездие черт личности", которое делает некоторых людей более склонными или несклонными к неверности. Например, более нарциссические люди или люди с тревожным типом привязанности чаще обманывают, чем другие, поэтому чаще склонны к изменам.

Причем, по словам экспертов, люди разных полов флиртуют по-разному. Так, мужчины с большей вероятностью флиртуют прямо, через речь и поступки, тогда как женщины чаще делают это скрыто и невербально, например, поглаживая волосы или загадочно улыбаясь.