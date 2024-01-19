Как не столкнуться с маньяком при поиске любви в сети, объяснила психолог
Многие женщины сегодня ищут вторую половинку посредством специальных сервисов для знакомств. Однако бывает, что интернет сводит девушек с психически нездоровыми людьми.
О том, как не нарваться на маньяка в соцсетях, психолог Наталья Данилова рассказала порталу «Страсти».
Эксперт рекомендует постоянно держать в голове мысль, что в сети много людей с нестабильной психикой. А при общении с молодым человеком важно обратить внимание на то, как он излагает свои мысли и нет ли в них агрессии. Кроме того, необходимо поинтересоваться о хобби и увлечениях собеседника.
Первые свидания назначайте в людных и светлых местах. А еще сообщите о новых отношениях друзьям, чтобы те приглядели за вами какое-то время.
Психолог Наталья Данилова рекомендует прислушиваться к интуиции. Мужчина в любом случае всегда физически сильнее женщины.
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