Как не столкнуться с маньяком при поиске любви в сети, объяснила психолог

Многие женщины сегодня ищут вторую половинку посредством специальных сервисов для знакомств. Однако бывает, что интернет сводит девушек с психически нездоровыми людьми.

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О том, как не нарваться на маньяка в соцсетях, психолог Наталья Данилова рассказала порталу «Страсти».

Эксперт рекомендует постоянно держать в голове мысль, что в сети много людей с нестабильной психикой. А при общении с молодым человеком важно обратить внимание на то, как он излагает свои мысли и нет ли в них агрессии. Кроме того, необходимо поинтересоваться о хобби и увлечениях собеседника.

Первые свидания назначайте в людных и светлых местах. А еще сообщите о новых отношениях друзьям, чтобы те приглядели за вами какое-то время.

Психолог Наталья Данилова рекомендует прислушиваться к интуиции. Мужчина в любом случае всегда физически сильнее женщины.