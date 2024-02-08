О буме эротических романов заявили российские издатели

Популярность книг про любовь и отношения растет в России. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо» и других издательствах. А также подтвердили другие представители индустрии. «Известия» разобрались в феномене популярности жанра.

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«В «Эксмо» в 2023 году доля литературы с эротическим содержанием увеличилась на 17,4%, – прокомментировала «Известиям» глава отдела художественной литературы издательства Александра Шипетина. – На сервисе «Литрес» романы для взрослых также одни из самых востребованных, их число в сравнении с 2022 годом выросло на 14%».

В сети «Читай-город – Буквоед» любовную прозу не делят на романтическую и эротическую, но книг в категории «18+» в прошлом году и здесь прибавилось. Тенденцию роста популярности данного жанра отмечают и представители онлайн-площадки «Литнет».

По словам семейного психолога-сексолога Анны Хвалеевой, чтение эротической литературы – не бесполезное занятие, оно улучшает работу мозга.