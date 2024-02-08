Почему в России популярен День святого Валентина? Ответ дали эксперты

Эксперт Губанов: День святого Валентина достаточно сильно распиарен. А как известно, всё, что смогло захватить умы людей, имеет большие шансы стать популярным.

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Интерес к празднику в России хорошо заметен в преддверии него. И пусть есть те, кто его критикует, остальные же идут скупать валентинки и прочие символы. Почему у нас закрепился тренд на День святого Валентина, «Секрет фирмы» узнал у экспертов.

Основатель контент-агентства PostPost Пётр Губанов назвал День святого Валентина очень понятным с коммерческой точки зрения праздником. Ну а покупатели и рады — проявляют к товарам, появившимся на полках в честь него, повышенный интерес. Почему так происходит?

По мнению Губанова, в обществе существует некое давление, которое вынуждает людей идти в магазин и что-то покупать. Смотрите сами: праздник упоминается во множестве фильмов, песен и мемов, и в итоге людям хочется придумать к нему что-то романтическое — купить подарок, сходить на свидание и так далее.

«В праздничный период разные стимуляционные программы хорошо работают, так как потребитель понимает, что ему необходимо потратиться. Собственно, бренд осознаёт эту потребность и помогает сделать выбор в свою пользу», — заметил он.

Ну а повышенный интерес потребителя, конечно же, выгоден компаниям. В том числе с эмоциональной стороны. Они могут создать эмоциональную связь с потребителями, проявить заботу, предложить специальные акции или подарки, которые помогут укрепить отношения или выразить любовь, рассказала маркетолог-стратег Ольга Кожуро.

«В нынешнее непростое время именно положительные эмоции прекрасно работают в маркетинге, к этому можно отнести такой успех тренда на ностальгию», — заметила она.

Кроме этого, появление праздника в период затишья после Нового года — отличный способ увеличить продажи. Товары в честь Дня всех влюблённых позволяют вытянуть февральские показатели на уровень «чуть выше обычного», рассказал маркетолог Виктор Субботин.

«Без этого инфоповода продажа духов, открыток-валентинок, воздушных шариков, путешествий, гаджетов, сертификатов в феврале была бы на обычном низком уровне», — отметил он.

В России есть свой праздник, похожий на День всех влюблённых, — День семьи, любви и верности, обратила внимание доцент департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета Нина Козловцева. Но отечественная дата всё же уступает западной.

Во-первых, День семьи, любви и верности будет только летом — 8 июля, а людям хочется праздника уже сейчас. Новогодние отгуляли, на улице холодно и мало солнца. Да и к тому же, когда наступит июль, начнутся отпуска и каникулы, которые сами по себе уже ощущаются как праздник.

Во-вторых, западный Валентинов день — праздник с многовековой историей, хоть смысл и традиции трансформировались. А российский День семьи, любви и верности ещё совсем молоденький, он стал государственным только в 2022 году.

В-третьих, у Дня святого Валентина есть развитая символика — сердечки, валентинки и необходимость дарить подарки.

«Не секрет, что главные "апологеты" этого праздника — молодые, романтически настроенные девушки, которые очень ждут от своих возлюбленных красивых подарков и жестов в этот день», — объяснила она.

Символ же российского праздника как символ чистоты, по мнению Козловцевой, с романтикой и красивыми жестами не ассоциируется.