Психолог дала советы, как справиться с профессиональным выгоранием

«Грустные и уставшие мы часто сутулимся и смотрим в землю. Однако можно сразу ощутить, как преображается окружающий мир — стоит лишь поднять глаза во время прогулок. А если к этому еще и подключить расправление плеч, то результат может приятно порадовать», — уточнила она в комментарии РИАМО.