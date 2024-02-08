Психолог дала советы, как справиться с профессиональным выгоранием

Психолог Парамонова дала советы, как справиться с профессиональным выгоранием
Для предотвращения выгорания необходим сбалансированный образ жизни, новые полезные для физического и психического здоровья привычки. Такие советы дала психолог Ольга Парамонова.
Эксперт посоветовала начать с заботы о теле. Полезны любая физическая активность, прогулки на свежем воздухе, легкая растяжка, дыхательные упражнения, правильное питание.
Стоит восполнить дефицит витаминов, если он присутствует.
Кроме того, энергию и вдохновение можно получить при изучении чего-то нового, от общения с близкими, занятий любимыми делами, посещения новых мест.
Психолог добавила, что можно изменить в жизни к лучшему, начав с простейших вещей.
«Грустные и уставшие мы часто сутулимся и смотрим в землю. Однако можно сразу ощутить, как преображается окружающий мир — стоит лишь поднять глаза во время прогулок. А если к этому еще и подключить расправление плеч, то результат может приятно порадовать», — уточнила она в комментарии РИАМО.