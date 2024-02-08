Психолог перечислила случаи, когда семейные ссоры полезны
Семейные ссоры в некоторых случаях могут быть полезными для отношений, заявила семейный психолог Ольга Романив. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
«Если двое никогда не ссорятся, это вовсе не означает, что в этой паре идеальные отношения. Наоборот, нужно бы начать волноваться, потому что два человека, две личности, не могут вообще не иметь разногласий», – сказала эксперт.
Она уверена, что отсутствие конфликтов может говорить либо о безразличии в отношениях, либо о том, что кто-то в семье замалчивает недовольство и подстраивается под другого. Поэтому отношения можно назвать живыми, если пара ругается, подчеркнула психолог.
Иной раз в таких конфликта нужно находить точки соприкосновения и узнать, в чем заключается различие между членами семьи, сказала Романив. Однако очень важно не прибегать к повышенным тонам и обвинениям, а высказывать недовольство спокойно и конструктивно.
Эксперт посоветовала не доказывать свою правоту и отстаивать обратное своей второй половины. Наоборот, нужно просто озвучить то, как человек видит ситуацию. Романив предупредила о недопустимости в ходе ссоры "бить по болевым точкам".
«Также запрещенный прием – вмешивать в свой конфликт третьи лица. <...> Обязательно завершите свой конфликт нежностью и конструктивным разговором о том, как избежать таких ситуаций в будущем», – заключила она.