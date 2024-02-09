Анфиса Чехова поделилась секретом привлечения денег

Анфиса Чехова часто рассказывает поклонникам о своей жизни вне рабочего процесса, а также делится опытом и секретами успеха. К примеру, знаете ли вы, что разбогатеть не так уж сложно?

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Пока Катя Лель общается с внеземными цивилизациями, а Лера Кудрявцева силится отказаться от нецензурной брани, следя за новостями в мире, Анфиса Чехова рисует на указательном пальце левой руки знак бесконечности. Зачем, спросите вы? Для привлечения денег.

По словам знаменитой телеведущей, этот бесхитростный ритуал надо проводить каждый четверг потому, что четверг — это день Юпитера. Ведь именно Юпитер, по словам Анфисы, отвечает за финансовое благосостояние людей.

Чехова, очевидно понимая как звучат ее слова для людей непросвещенных, просит скептиков отнестись к ее совету более серьезно, ведь она тоже раньше не верила в силу вселенной. Теперь же деньги зарабатываются звездой не тяжким трудом, а привлекаются данным ритуалом.

«Каждый четверг, можно прямо с утра, на указательном пальце левой руки мы рисуем знак бесконечности», — говорит Анфиса.