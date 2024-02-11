Как научиться быть счастливой в одиночестве

В современном обществе, особенно в России, еще преобладают патриархальные устои, однако в крупных городах наблюдается изменение этой тенденции. Женщины становятся все более независимыми и часто выбирают осознанное одиночество, видя в нем несомненные преимущества. О том, как быть счастливой, будучи без отношений, в беседе с "Рамблером" рассказала психолог Вероника Ахметова.

© unsplash.com

Свобода выбора

Быть одинокой означает иметь возможность принимать решения самостоятельно. От выбора места для вечерней прогулки до решения, где искать жилье или куда переезжать при смене работы — все решения принимаются самостоятельно. Одинокая женщина может не готовить дома и не выслушивать претензии по этому поводу, сведя бытовые заботы к минимуму. Она может отдыхать там, где ей хочется, и общаться с любым количеством мужчин, выбирая наилучших кандидатов для романтических свиданий.

"Без необходимости отчитываться за каждый шаг перед ревнивым мачо" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Развитие карьеры

Одиночество предоставляет женщине возможность посвятить себя карьерному росту, не отвлекаясь на другие аспекты жизни.

"Семья ограничивает женщину, как ни крути. Особенно когда появляются дети" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Сегодня спешить с рождением малыша нет смысла, ведь современная медицина позволяет стать матерью в более зрелом возрасте, когда женщина сознательно готова к этому и может обеспечить своему ребенку лучшее будущее.

Финансовая независимость

Образованная женщина способна обеспечить себе высокий уровень жизни и не нуждается в поддержке мужа. Она может позволить себе все, что пожелает, не испытывая необходимости просить что-то у партнера.

unsplash.com

Избежание травматичных отношений

Оставаясь одинокой, женщина избегает потенциальных стрессов и конфликтов, связанных с браком и семейной жизнью. Она не должна отчитываться ни перед никем и может полностью контролировать свою жизнь.

"По статистике в России 60% разводов приходится на первые два-три года семейной жизни. При отсутствии партнера стрессы, скандалы, обесценивание, измены и масса «приятного» может пройти мимо" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Сохранение связи с подругами

Одинокая женщина не теряет возможности общаться с подругами и проводит время с ними, не ограничиваясь семейными обязательствами. Этот пункт легко может исчезнуть в браке. Ведь семья требует внимания и времени.

Однако, возникает вопрос: можно ли быть счастливой в одиночестве? Все зависит от ваших целей и приоритетов. Важно задать себе вопрос: что именно вы хотите? Постройте планы для себя и сравните их с жизнью в браке. Если вы довольны своим одиночеством, то наслаждайтесь им полностью. В конечном итоге, ваше счастье зависит только от вас.

"А если вам захочется разделить некоторые моменты жизни с мужчиной, то выберете двух трех кавалеров для приятного досуга. Свидания, походы в кино и шикарные рестораны никто не отменял. Ваш эксклюзивный девиз «я никому ничего не должна и абсолютна довольна собой» может быть предметом зависти для многих женщин и даже мужчин" Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии