Россияне могут не возвращать подарки бывшим после расставания

Роза Сябитова рекомендовала заранее решать вопрос о возвращении подарков возлюбленных после расставания
В частности, можно прописать это в брачном договоре. Однако, чтобы избежать трудностей, прекращать отношения следует мирно.
Об этом главная сваха России рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Возвращать подарки или не возвращать — индивидуальное дело каждого. Верховный суд вырабатывает определённое постановление, когда возникают сложные ситуации, и решить их возможно, ссылаясь только на определённое постановление, поэтому расставаться лучше мирно. А лучше всего прописывать всё в брачный договор, где тоже регламентируются определённые правила и возможности»
Ранее Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных. Инстанция разъяснила, что преподнесённые во время ухаживания презенты — часть личных отношений и они «заведомо не означают наличия гражданско-правовых обязательств».