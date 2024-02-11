Россияне могут не возвращать подарки бывшим после расставания

«Возвращать подарки или не возвращать — индивидуальное дело каждого. Верховный суд вырабатывает определённое постановление, когда возникают сложные ситуации, и решить их возможно, ссылаясь только на определённое постановление, поэтому расставаться лучше мирно. А лучше всего прописывать всё в брачный договор, где тоже регламентируются определённые правила и возможности»