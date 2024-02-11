Создание семьи — ответственный шаг в жизни каждого. Крупный сайт знакомств провел опрос и выяснил, насколько россияне зависят от мнения родителей при выборе спутника жизни. Исследование показало: мнение окружающих и особенно родителей влияет на наш брачный выбор довольно сильно.

© Vm.ru

Всего 40 процентов респондентов признались, что им не важно родительское благословение. Остальные 60 процентов, стало быть, не могут сделать серьезный шаг без одобрения старших? «Вечерняя Москва» решила разобраться с экспертами в этом тонком вопросе.

Вместе навсегда

Антонина Третьякова, психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что опрос на сайте знакомств отражает настроения среди тех, кому сегодня от 18 до 35 лет, ведь именно эта возрастная категория составляет основную аудиторию сайтов знакомств. В самом деле нынешние молодые больше ориентируются на мнение родителей, чем их предшественники, поскольку между поколениями установились более искренние, близкие отношения, чем было принято прежде.

«Во-первых, во многих семьях между родителями и детьми сейчас складываются более доверительные отношения. Современные «старшие» лучше психологически подкованы, могут и стараются больше времени уделять детям, чем одно-два поколения назад»

Вторая причина: нынешние взрослые дети более экономически зависимы от родителей — период связи с родительской семьей удлинился, и люди понимают, что игнорировать мнение отца и матери не стоит, чтобы не лишиться поддержки, — отмечает Третьякова.

Однако у привязанности нынешних молодых людей к родителям есть не только социальные, но и исторические корни, убеждена старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

«Средний возраст публики на сайтах знакомств — 30– 35 лет. Это люди, чье детство пришлось на 1990-е годы, когда в обществе произошла своего рода психологическая катастрофа. Прежние опоры рухнули, у людей буквально выбили почву из-под ног. Гигантскими темпами росло потребление чистого алкоголя на душу населения: к концу 1990-х с «горбачевских» 3,8 литра подскочило аж до 13 литров. Также стремительно росла мужская смертность. Заговорили о чисто российском феномене — «сверхсмертности» среди мужчин. В семьях, которые выбрали здоровый путь противостояния невзгодам, сложилась интересная картина. Родители (иногда только одна мать) и дети старались как можно крепче сплотиться, искали (и находили!) опору друг в друге. Был еще один фактор сближения детей с родителями: обострилась криминальная обстановка, и многие чрезмерно опекали своих детей»

Поэтому сейчас мы видим множество семей с симбиотическими связями: повзрослевшие дети искренне полагают, что мама (и иногда папа) — единственный человек, на которого можно положиться, весь остальной мир — чужой, и родители это представление зачастую активно поддерживают, подчеркивает эксперт.

Владимир Орлов, социальный психолог, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, убежден, что люди, выбирая спутника жизни, склонны искать «второе мнение» среди окружения, когда не уверены, что им вообще нужно создавать семью.

«Конечно, многое тут зависит от возраста и личностной зрелости человека, делающего выбор. Взрослый человек ориентирован на собственное мнение, менее зрелый — на мнение других. Современное поколение, особенно мужчины в больших городах с комфортными условиями проживания, зачастую более инфантильны, чем мужчины, выбиравшие спутниц жизни несколько десятилетий назад. Инфантильная личность характеризуется дефицитом ответственности. А брак, как известно, связан с необходимостью взять новую ответственность не только за себя, но и за благополучие семьи и будущее своих детей. Поэтому у инфантильного человека возникает страх перед браком, и он стремится отсрочить это решение, мотивируя необходимостью сначала построить карьеру, обеспечить себе комфортный уровень жизни и так далее. Есть очень хорошая фраза: если вы сомневаетесь в том, что хотите жениться (выйти замуж), — не нужно этого делать. А если уверены, что это ваш человек, то, как правило, советы посторонних либо не действуют, либо могут даже сыграть обратную роль: выйду замуж вопреки вашему давлению!.. Но когда есть сомнение, значит, стоит подождать, чтобы получше разобраться в своих чувствах и намерениях, — считает психолог.

Все-таки мы разные

В упомянутом опросе ответы мужчин и женщин заметно различались: представители сильного пола показали себя более свободными от чужого мнения: 50 процентов сообщили: им совершенно не важно, что их мать с отцом думают об их избраннице, в то время как среди женщин этот ответ выбрали лишь 36 процентов. На большую часть (55 процентов) мужчин не повлияет и тот факт, что их друзья не одобрят любимую, при этом почти 60 процентов женщин, наоборот, прислушиваются к мнению друзей об их партнере.

Девушки оказались более ведомыми, зависимыми от мнения и родителей, и даже друзей. С чем это связано?

«Эти данные отчетливо показывают, как велика разница между моделями поведения представителей разных полов, — говорит Владимир Орлов. — В последние десятилетия все шире распространяется стереотип, будто грань между мужчиной и женщиной стирается, индивидуальные различия между людьми более существенны, чем различия между представителями разных полов, но это далеко не так. Кроме анатомических, физиологических, наука обозначает также четкие психологические различия полов. На генетические факторы накладываются социальные гендерные нормы, создаваемые на семейном микро- и общественном макроуровне. В реальном социальном поведении эти стереотипы имеют региональные, религиозные и этнические особенности»

Антонина Третьякова уверена, что различия в поведении мужчин и женщин можно объяснить и биологически. У прекрасного пола на принятие решений больше, чем у мужчин, влияет правое полушарие. Правополушарное мышление опирается на общую оценку ситуации, на общие последствия решений, а само решение принимается, скорее, интуитивно. В этой интуиции присутствуют и эмоциональные реакции, и оттенки отношений со множеством людей: с самим собой, с партнером, с родителями, друзьями, коллегами.

«Это программа, которую заложила в нас эволюция: принятые женщиной решения должны приводить к стабильности ее положения в окружающей среде, способствовать сохранности и развитию ее потомства. Соответственно, женщина в своих решениях больше зависит от социальной среды и всей ситуации своей жизни в совокупности. Мужчины принимают решения, опираясь на логику (левополушарное мышление). Они ставят цель и стремятся к ее достижению, не слишком заботясь о последствиях. На пути к цели они часто игнорируют множество мелочей, которые потом могут серьезно испортить жизнь или даже совершенно обесценить достигнутую цель. Например, такой неучтенной «мелочью» может стать теща-мегера и эмоциональная зависимость жены от нее», — говорит психолог.

Я ль на свете всех милее

Опрос открыл и еще одну интересную особенность современных молодых людей: каждый десятый мужчина готов к отношениям с девушкой, которую ему посоветуют… родители. Среди женщин лишь 1 процент признались, что примут жениха, которого посватают мама с папой.

Психолог Анастасия Пономаренко полагает, что мужчины больше доверяют родительскому выбору, чем женщины, поскольку дочери, видимо, чувствуют, что мама с ними подсознательно конкурирует.

«Подчеркну: это соперничество родительницы с дочерью — чувство неосознанное. Отношения могут быть теплыми и доверительными в целом. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда даже любящая мама как бы постоянно сравнивает себя с наследницей: «Я умнее, чем моя дочь», «Я красивее, чем моя дочь…», успешнее и так далее. Дочь — опять же бессознательно — чувствует это и старается держать дистанцию, не доверяя родительскому мнению полностью»

Идем на поводу

Анастасия Пономаренко отмечает: интернет-опросы — не самый надежный способ измерить общественное настроение. Как правило, люди в таких опросах склонны лукавить и приуменьшать роль социума в своей жизни, показать себя более самостоятельными. Однако, как ни крути, мы зависим от мнения окружения. Даже если понимаем, что люди вокруг ошибаются, мы идем на поводу.

«Проводилось много исследований, которые показывают: человек не склонен принимать решения, которые не одобрят другие, принадлежащие к его социальной группе. Известный психолог Соломон Аш провел ряд исследований и выяснил: под влиянием большинства люди даже могут присоединиться к ошибочному мнению. Он предлагал группам студентов оценить длину отрезков, однако в каждой группе из восьми человек семь были подставные и давали заведомо неверные ответы. И восьмой — «честный» — участник, как правило, разделял мнение остальных. На правильном ответе настояли только 25 процентов испытуемых»

КСТАТИ