Какие цветы подарить на День святого Валентина, чтобы выразить свои чувства

Выражать свои чувства можно не только с помощью слов. Доказательством тому служит флориография или "язык цветов" – в данном случае наши переживания и эмоции отражают растения, вручаемые другому человеку.

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В преддверии Дня святого Валентина "Рамблер" расскажет о том, что означает тот или иной цветок и какие из них уместно дарить в самый романтичный день в году.

Как люди стали коммуницировать с помощью цветов

Расшифровка секретного кода цветов стала популярным занятием в 1800-е годы благодаря викторианцам, которые были ограничены моральными барьерами, в том числе при ведении беседы.

В те времена мужчины и женщины могли общаться исключительно при третьем лице, например, родителях, бабушках и дедушках, прислуге. И хотя украшения и прочие дорогие подарки также не одобрялись обществом, цветы считались приемлемым жестом. При этом они были чем-то большим, чем просто приятными глазу композициями из растений: цветы стали самым настоящим инструментом выражения чувств и желаний отправителя и получателя букета.

Особое значение имели не только цветы, но и их цвет. Если женщина в викторианскую эпоху получала красную розу от поклонника, она могла ответить ему желтой розой, что указывало на нежелание выстраивать с ним дальнейшие отношения, или желтой гвоздикой, которая также означала отказ.

Красные гвоздики, в свою очередь, обозначали глубокую любовь, а белые символизировали чистые, невинные чувства.

Что подарить: палитра чувств

Гипсофил

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Есть причина, по которой в свадебных букетах часто можно увидеть гипсофилы: считается, что этот изящный белый цветок символизирует вечную любовь.

Каллы

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Белые каллы можно увидеть на Пасху или на похоронах из-за их символической связи с воскресением и возрождением. Также они символизируют любовь и уважение.

Камелия

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Белая камелия олицетворяет очаровательную и безупречную красоту. Другие цвета также несут в себе особый смысл: розовые камелии, например, символизируют тоску по человеку, а красные сорта – всепоглощающую любовь и страсть.

Гвоздика

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Гвоздика выражает множество чувств своими многочисленными оттенками. Красный оттенок означает глубокую любовь и привязанность, а белый – удачу, благодарность, невинность. А нежный розовый цвет символизирует бессмертную любовь матери.

Хризантемы

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Пожелать человеку скорейшего выздоровления и долгой жизни можно с помощью фиолетовых хризантем. Цветы желтого оттенка, в свою очередь, олицетворяют богатство и процветание.

Роза

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