Ученые выяснили, какая черта в людях привлекает на сайтах знакомств

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, что привлекает людей при знакомствах в интернете и в реальной жизни. Они изучали профили пользователей двух популярных сайтов знакомств и пришли к выводу, что большинство людей хотят, чтобы потенциальный партнер проявлял активный интерес к их личности, а не только рассказывал о себе.

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Для анализа научные сотрудники попросили несколько десятков человек зарегистрироваться на сайтах знакомств и заполнить анкеты. Одна группа при ответах на вопросы больше была сосредоточена на информации о себе, а вторая особый акцент делала на том, чтобы как можно лучше узнать партнера. Затем еще около 250 человек в рамках исследования оценивали эти анкеты и выбирали те, что что покажутся им более привлекательными.

Исследователи обнаружили, что люди предпочитают тех, кто готов узнать больше о них самих, чем рассказывать о себе. Это качество привлекло наибольшее внимание участников исследования. Ученые также выявили, что это желание узнавать других распространяется на все типы межличностных отношений, за исключением взаимодействий родителей с детьми.

Люди больше ценят, когда их личность понимают и поддерживают другие, чем когда они сами занимаются изучением других. Эта закономерность относится ко всем видам отношений – от романтических партнеров до друзей и коллег по работе.