Что подарить на День святого Валентина: идеи подарков на любой вкус

Выбор подарка – дело непростое, причем почти во всех случаях. Если вы давно знакомы с человеком, то все оригинальные идеи уже наверняка были опробованы. Если же выстраивание отношений только началось, то страшно подарить что-то неуместное или ненужное. И ведь это касается не только вторых половинок: радовать и друзей, и родителей, и себя любимую с каждым годом все сложнее и сложнее.

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В этой статье "Рамблер" расскажет об универсальных подарках, которые можно преподнести любимому партнеру, подруге или маме в День святого Валентина. Главное, как и всегда в этом деле, отталкиваться от личных предпочтений и интересов человека.

Книголюбу

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Книгу не зря называют лучшим подарком: это бюджетный и универсальный вариант, который дарит человеку новые эмоции, впечатления, отражает внимательность самого дарителя. Это может быть книга по психологии, путеводитель, учебник по изучению языка, история о дружбе, любви, семье или расследовании запутанного преступления.

Театралу

РИА Новости

В День святого Валентина зачастую можно попасть на тематические постановки. Поход в театр – отличный повод отвлечься от рутины и серых будней, погрузиться в абсолютно другой мир и проникнуться трогательной историей, разыгранной профессиональными артистами.

Кофеману

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Добрая половина человечества обожает кофе, как следует из результатов исследований, проведенных в разных странах. Поэтому преподнести человеку что-либо, связанное с этим напитком, – почти что беспроигрышный вариант. Это могут быть парные кружки с тематическими узорами, качественные зерна, капсулы для кофемашины, дрипы, термос, капучинатор, специи, мастер-класс по приготовлению кофе… Вариантов огромное количество, все зависит от вашей фантазии и бюджета.

Экстраверту

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Квесты уже не считаются чем-то особенным и необычным, однако это не значит, что на них не стоит ходить. Тем более, они бывают самые разные: экстремальные, детективные и даже романтические. Последние привнесут в отношения что-то новое и добавят им пикантности.

Путешественнику

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Путешествия – это всегда новые эмоции, погружение в другую культуру, захватывающие дух достопримечательности. В День святого Валентина будет уместно организовать совместную поездку с любимым человеком – благо, время от времени авиакомпании проводят выгодные акции, и полет в другую страну не всегда требует больших затрат.

Любому

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