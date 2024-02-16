Участница ВФМ-2024: Мы должны научить молодое поколение откликаться на чужую беду

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» - эти слова из романа Вениамина Каверина "Два капитана" стали жизненным кредо одной из участниц Всемирного фестиваля молодежи-2024 Дарьи Кашевской.

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Дарье 31 год, вот уже восемь лет она преподает английский язык в Таганрогском механическом колледже.

За сравнительно короткий срок девушка успела добиться успехов в работе, а еще она - мама двоих детей восьми и пяти лет. Кроме того - прекрасно поет. Даша - наставник-эксперт, председатель первичной ячейки "Движения Первых". О Всемирном фестивале она узнала на молодежном форуме "Машук" летом прошлого года.

«На людях, способных проявлять сочувствие к окружающим, и держится человеческое общество. Мы должны научиться сами и научить молодое поколение откликаться на чужую беду, проявлять сочувствие ближнему, помогать нуждающимся»

«Я подала заявку на фестиваль. Отбор был долгий, кандидатов было очень много. И то, что меня пригласили», - большая радость», - делится Дарья.

На страничке Дарьи в соцсетях - самая первая, яркая эмоция, сразу после того, как пришло приглашение на фестиваль:

«Урааа! Я прошла на Всемирный фестиваль молодежи-2024! 20 тысяч человек из более 180 стран. Я в восторге!»

Эссе, которое молодой педагог отправила на конкурс, - о том, как важны в жизни взаимопомощь и милосердие.

«На людях, способных проявлять сочувствие к окружающим, и держится человеческое общество. Мы должны научиться сами и научить молодое поколение откликаться на чужую беду, проявлять сочувствие ближнему, помогать нуждающимся», - написала она.

Первая эмоция после получения приглашения на фестиваль - восторг. Дарья понимает, как ей повезло получить билет среди 20 тысяч участников из 180 стран мира.

Занятия Дарья ведет так, что студенты бегут на них со всех ног. Еще бы: тут и игры, и квесты, и викторины, которые Даша, кстати, придумывает сама. Колледж технический, термины на иностранном языке даются нелегко, и Даша это понимает. Поэтому пытается заинтересовать ребят необычными подходами. Например, как-то на уроке устроила виртуальную экскурсию по Лондону: на интерактивной доске ребята искали достопримечательности города и потом рассказывали о них.

От фестиваля Дарья ждет эмоционального подъема и подзарядки. Энергетика "Сириуса" точно зарядит на работу и поможет избежать профессионального выгорания.

«Чем я могу поделиться на фестивале? Расскажу об опыте участия в проектах "Движения Первых" - своем и своих студентов. Считаю, что об этом важно знать не только детям, но и взрослым, которые ведут их за собой», - подчеркивает Дарья Кашевская.

Сама же она от фестиваля ждет, прежде всего, эмоционального подъема, подзарядки. Ведь, как любого педагога, Дарью порой "накрывает" профессиональное выгорание. А участие в таком грандиозном и интересном форуме точно даст силы надолго вперед.