Кто такие нарциссы простыми словами — 9 признаков нарциссизма

Это есть в каждом из нас, но у некоторых проявляется более ярко.

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«Одни из них крайне обаятельны, собирают всё внимание в компаниях и достигают успехов в карьере. Другие замкнуты, избегают общения и страдают от ощущения нереализованности. Объединяет две группы людей с такими разными чертами характера одно — все они имеют очень хрупкую самооценку, зависящую от мнения окружающих, а также сложности в построении близких отношений. Налаживать с ними доверительный контакт бывает трудно или почти невозможно. А выход из отношений часто становится настоящим «квестом». Иногда — крайне опасным. Кто такой нарцисс и почему мы часто платим за близость с ним очень высокую цену?» — пояснила психолог Татьяна Морозова.

Три вида нарциссизма

Сам термин «нарцисс» позаимствован из греческой мифологии. По легенде, прекрасный юноша увидел своё отражение в глади пруда и влюбился. Причём чувства оказались настолько сильными, что оторваться от своего отражения он не смог. Так и умер, «иссохнув» от любви.

Эгоцентризм, самолюбование, зацикленность на себе — всё это действительно отличает людей с нарциссическими чертами. Само понятие сегодня не имеет гендерной окраски. Нарциссическими особенностями могут обладать как мужчины, так и женщины.

Но, прежде чем указывать пальцем на своего бывшего партнёра или неприятного коллегу по работе, помните — у каждого из нас есть нарциссизм. Просто у некоторых его больше.

Какие же виды нарциссизма можно выделить? Их три. «Здоровый нарциссизм», «нарциссический тип личности» и «нарциссическое расстройство личности».

1. Здоровый нарциссизм

Когда студенты-психологи обучаются на начальных курсах в вузах, то часто пугаются. На каждой паре они находят в себе проявления черт различных характеров. Нередко ставят сами себе патологические диагнозы. В этот момент они с ужасом задаются вопросом: «Я — нарцисс?».

На самом деле в каждом человеке можно найти качества, присущие разным типам личности (шизоидный, истерический, депрессивный и т. д.), и это является абсолютной нормой. В том числе у каждого из нас присутствуют нарциссические черты.

В здоровом варианте это та ваша часть, которая отвечает за проявленность, здоровую гордость, желание нравиться и получать одобрение, признание. Речь про все те качества, которые помогают вам реализовываться и достигать чего-то социально значимого. Вопрос в том, насколько ярко выражены эти черты.

При здоровом нарциссизме человек хорошо относится к восхищению окружающих, но его самооценка и восприятие себя на этом не строятся. Он умеет заботиться о других, но не идёт при этом вразрез с собственными интересами. Он способен защищать свои границы и уважает чужие.

2. Нарциссический тип личности

Человек с таким типом личности будет выстраивать свою жизнь вокруг достижений и внимания, восхищения других.

Такие люди сильно зависят от мнения окружающих и нуждаются в постоянном подтверждении, что с ними всё хорошо, их принимают и замечают. Им достаточно сложно строить близкие отношения, так как это предполагает позицию уязвимости. А их это очень пугает.

3. Нарциссическое расстройство личности

Это клинический диагноз, который может поставить только врач-психиатр после тщательной диагностики.

Признаки данного расстройства в настоящий момент зафиксированы в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM-5). Согласно руководству, пациент должен соответствовать не менее чем пяти признакам из следующего списка, чтобы у него диагностировали нарциссическое расстройство (НРЛ).

Признаки НРЛ

Грандиозное чувство собственной важности: преувеличенные представления о своих талантах, ожидания признания и отсутствие реальных достижений. Захваченность фантазиями о неограниченных успехе, власти, уме, красоте или идеальной любви. Вера в собственную уникальность и избранность. Человек считает, что может быть понят или должен общаться только с особенными или высокостатусными людьми или сообществами. Требование чрезмерного восхищения. Чувство привилегированности (нереалистичные ожидания особого отношения или уступок со стороны окружающих). Эксплуатация окружающих (использует других людей для достижения своих целей). Отсутствие эмпатии, неспособность распознать чувства и потребности других людей, отождествлять себя с ними. Чувство зависти или вера в то, что другие ему завидуют. Высокомерное и надменное поведение, уверенность в превосходстве над другими.

В зависимости от того, какие из вышеперечисленных признаков и в каком количестве достались человеку, его можно отнести к одному из трёх типов людей с нарциссическим расстройством.

Три типа нарциссического расстройства

«Грандиозные» нарциссы

Чаще всего, когда мы слышим термин «нарцисс», мы представляем именно этот тип людей. Давайте разберём главные особенности, которые их отличают.

1. Стремление получать постоянное восхищение. Для «грандиозных» нарциссов жизненно важно ощущать признание со стороны окружающих. Чем больше его будет, тем комфортнее они себя ощущают. Это люди, склонные к театральности, демонстративности и яркости.

2. Внешняя уверенность в себе при очень хрупкой самооценке. Зачастую они выглядят эффектными, интересными, привлекательными. Со стороны может казаться, что они уверены в себе и ничего не боятся. Однако самооценка людей с нарциссическим расстройством внутри очень шаткая: строится на внешних достижениях и восхищении окружающих. Критика и неудачи могут сильно её пошатнуть.

3. Низкий уровень эмпатии или почти полное её отсутствие. В чём люди с нарциссическим расстройством не сильны, так это в искреннем сопереживании и сочувствии другим. Увы, часто они действительно испытывают гораздо меньший диапазон чувств и эмоций, чем обычный среднестатистический человек.

В то же время некоторые современные исследователи темы нарциссизма (например, Сэм Вакнин в книге «Злокачественная самовлюблённость») придерживаются точки зрения, что эмпатия у людей с НРЛ всё же присутствует. Просто она носит скорее когнитивный, чем эмоциональный характер. То есть нарциссические личности не чувствуют всё то же, что и люди вокруг, но они обучаются понимать эмоции окружающих, показывать, изображать их. Разумеется, делают это, когда считают необходимым для достижения своих целей.

4. Ощущение собственной исключительности, нереалистичная оценка личных способностей. Многие люди с НРЛ действительно успешны и добиваются больших высот. На этот счёт есть интересное исследование, осуществлённое группой психологов из Лондона, Манчестера и Техаса во главе с доктором Костасом Папагеорги.

Учёные провели анализ поведения 300 подростков в период сдачи выпускных экзаменов и пришли к выводу: люди с НРЛ получают более высокие оценки даже при довольно средних умственных способностях.

Исследователи объясняют это тем, что, кроме эгоизма и стремления доминировать, многим людям с нарциссическим расстройством свойственны решительность, устойчивость к испытаниям и настойчивость. Именно эти качества помогают им достигать высоких результатов. Кроме того, желание привлекать внимание усиливает их мотивацию к достижениям.

Но даже если достичь чего-то выдающегося не получается, в глубине души человек с НРЛ всегда думает, что обладает особыми способностями, и окружающим должно быть это понятно.

5. Использует других людей, чтобы добиться своих целей. Однако делать это грандиозный нарцисс будет достаточно «ювелирно». Он пустит в ход весь набор манипуляций, которых в его арсенале предостаточно.

Если такому человеку выгодно что-то от вас получить, то в ход пойдет всё: газлайтинг, двойные послания и комплименты «с двойным дном», неглект (форма насилия, когда регулярно игнорируются жизненно важные потребности человека), гостинг (резкое прекращение любого общения без объяснений), лживые компромиссы, обесценивание и прочие болезненные и часто очень ранящие партнёров вещи.

Скрытые или «уязвимые» нарциссы

Они не такие громкие и активные в социуме. Некоторые будут вести себя замкнуто и скромно. Они не ищут лишнего внимания, а иногда склонны его всячески избегать.

Тем не менее уязвимые люди с НРЛ также мнят себя исключительными, но крайне недооценёнными. Они постоянно страдают. Считают себя жертвами обстоятельств, других людей или вселенской несправедливости.

Как и «грандиозные» нарциссы, к близким людям они относятся как к вещам. Также имеют очень хрупкую самооценку и крайне сложны в общении.

Другие признаки, которые отличают скрытых нарциссов:

очень частое апатичное или подавленное эмоциональное состояние; злость, выражающаяся в форме пассивной агрессии: обид, сплетен, неприятных шуток, ворчания и т. д.; постоянное сравнение себя с окружающими; повышенная чувствительность к критике.

Перверзные нарциссы

Здесь мы сталкиваемся с нарциссом, который относится к самым опасным. От него лучше держаться подальше. Быть партнёром перверзного нарцисса — как жить рядом с вулканом, не понимая, в какой именно момент произойдёт извержение и насколько разрушительным оно будет. А иногда и вовсе сомневаясь — возможно, это просто гора, а никой не вулкан, и все предыдущие «извержения» вам просто примерещились…

Особенности перверзного нарцисса:

самый манипулятивный из всех (часто его манипуляции крайне изощрённые); любит контролировать, часто маскирует это заботой; стремится к власти, влиянию (для этой цели также использует манипуляции); очень мстительный; ему свойственно находиться в раздражительном состоянии, часто «взрываться», испытывать приступы нарциссического гнева; любит привлекать третьих лиц в отношения.

Типичное поведение нарцисса

1. Пытается «перетянуть одеяло на себя»

Это больше свойственно «грандиозным» нарциссам. В компаниях они очень громкие, активные, привлекающие внимание. Часто может создаваться ощущение, что человека с НРЛ «много» — он очень не любит, когда кто-то другой вместо него «тратит эфирное время» и крадёт такое ценное внимание окружающих. Поэтому в его компании вам придётся занять позицию восхищённого зрителя и воздыхателя.

2. Настойчиво требуют одобрения

Каждому из нас в той или иной мере важно, чтобы близкие давали положительную обратную связь и поддерживали нас. Но людям с нарциссическими чертами это не просто нужно, а почти жизненно необходимо.

Представьте, что рядом с вами трёх-пятилетний ребёнок, который ходит за вами по пятам со словами: «Мама, смотри, какой у меня получился куличик! Видишь, как я нарисовал! Смотри, что у меня получилось!». Разумеется, ждёт при этом вашего восхищения. Нарцисс будет вести себя похожим образом.

Если перестанете его хвалить, то, скорее всего, столкнётесь с обидой. Либо — с неуправляемым нарциссическим гневом.

3. Не терпит критики

Для людей с нарциссическим типом личности критика очень болезненна. Она вызывает яркую эмоциональную реакцию: злость, неприятие и желание защититься.

Абсолютно неважно — вы действительно допустили обидную критику (к примеру, без запроса сказав, что новый костюм человеку не идёт) или просто обратили внимание партнёра на то, что он опоздал на полчаса и не предупредил об этом.

В обоих случаях такой человек ощутит себя очень уязвлённым и начнёт защищаться. Как он будет это делать? Нарцисс всеми возможными способами постарается переложить ответственность за случившееся на вас.

Как живётся самим нарциссам?

Если вам показалось, что для людей с НРЛ в таком поведении одни плюсы, то это далеко не так. Сегодня очень много говорят о последствиях, которые грозят жертвам нарциссов после завершения отношений (а они есть, и часто страшные). И почти ничего — о том, а как же эти психологические особенности влияют на самих людей с НРЛ? А негативных последствий для них тоже достаточно много.

1. Нарциссизм связан с повышенными рисками для здоровья и благополучия. В 2012 году в исследовании, проведённом в США, в Вест-Честере, на базе анализа 365 анкет участников, было выявлено следующее: люди с ярко выраженными нарциссическими чертами чаще употребляют алкоголь в больших количествах, лёгкие наркотические вещества, а также склонны к агрессивному вождению автомобиля.

Исследование 2015 года, проведённое на базе трёх институтов (Медицинский факультет Университета Дикина, Национальный центр передового опыта в области психического здоровья молодёжи, Университет Восточной Финляндии) установило взаимосвязь между нарциссическим расстройством личности и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, артритом.

Кроме того, нарциссическое расстройство часто сопровождается сопутствующими заболеваниями: депрессивными и тревожными расстройствами, расстройствами пищевого поведения.

Почему так происходит? Вероятно, причины кроются в повышенном уровне стресса, который на постоянной основе испытывают нарциссы.

Психолог из университета Иллинойса Чжои Ченг на протяжении трёх дней измеряла уровень кортизола (гормона, отвечающего за немедленный острый стресс) и альфа-амилазы (фермента, связанного с хроническим стрессом) у контрольной группы студентов в обычной жизни. Оказалось, что оба показателя у людей с нарциссизмом были значительно повышены.

Аналогичные результаты были отмечены психологом из Мичиганского университета Робином Эдельштейном в стрессовой ситуации. Группе студентов дали 10 минут на подготовку речи, затем резко забрали текст и дали задание выступить перед группой якобы экспертов, которые будут их оценивать.

Затем у испытуемых измеряли уровень кортизола. Можно было подумать, что уверенность нарциссов смягчит их стресс. Но на самом деле нарциссизм был связан с повышенным стрессом.

Эти факты подтверждают мысль о том, что при внешней уверенности самооценка нарциссов гораздо более шаткая. В глубине души они куда болезненнее переживают возможность провала.

2. Нарциссам очень сложно создавать близкие отношения. Любые доверительные отношения предполагают, что мы открываем любимому человеку не только свои хорошие стороны, но показываем себя разными — уязвимыми, неуспешными, уставшими и т. д. Для людей с НРЛ это очень сложно. Именно поэтому им тяжело создавать отношения, где есть настоящая эмоциональная близость. Им проще держать дистанцию в общении с людьми.

Также нарциссы часто относятся к партнёру не как к отдельной личности, а как к ресурсу, вещи. Это разрушает даже самые значимые и важные контакты. Поэтому нарциссическим личностям часто легко удерживать большое количество поверхностных знакомств, но трудно строить долгосрочные отношения.

Что делать, если заметили у себя черты нарцисса?

Осознание проблемы — это уже огромный и нелёгкий шаг к тому, чтобы преодолеть её и сделать жизнь более комфортной (и свою, и тех, кто вас окружает).

Это может быть нарциссическое расстройство или просто ярко выраженные черты характера. Неважно. Имеет значение только то, как это влияет на качество жизни.

Если говорить честно, то очень небольшое количество людей с нарциссической акцентуацией (а особенно с нарциссическим расстройством) действительно признают её в самом себе, а также очень редко попадают на приём к психологу.

Чаще всего нарциссам кажется, что дело в ком угодно, но не в них. Поэтому, если вы заметили и признали проблему, это уже достижение.

Важно обратиться к специалисту, который поможет адаптировать особенности вашей личности так, чтобы они не приносили дискомфорта вам и окружению, чтобы не разрушали значимые для вас отношения, не создавали ограничений для реализации и счастливой жизни.