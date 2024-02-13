Что такое гостевой брак и почему сегодня он входит в моду?

Семья, когда кухонное "рабство" - для жены и "должен обеспечивать" - для мужа, уходит в прошлое. Особенно это заметно в крупных городах, где люди с хорошим образованием и четкой установкой на самореализацию, не отказываясь от брака и детей, ищут приемлемый для себя способ жизни.

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Один из таких вариантов - гостевой брак, достаточно новая форма института семьи, когда супруги не живут под одной крышей. В плюсах и минусах новых брачных отношений "РГ" разбиралась вместе со своими экспертами: практикующим семейным психологом Светланой Качмар и известным адвокатом и многодетной мамой Людмилой Айвар.

Любовь в большом городе

Cоциологи отмечают, что появление необычных, неклассических семей объясняется не эгоизмом и себялюбием супругов, а их финансовой независимостью и огромным количеством разводов, на примере которых взросло новое поколение россиян. Что вы видите?

Светлана Качмар: Если говорить о среднестатистической жительнице большого города, например, москвичке, то как таковой партнер по экономическим соображениям ей уже не очень и нужен. Однако семья необходима - у нас сильно убеждение, что ребенку нужны оба родителя. Нравится это нам или нет, но сейчас много вариантов семей, отличных от классического. Очень хорошо, что происходит этот поиск новых форм, а не отказ от семейного проживания.

Людмила Айвар: Я убеждена, что семье в классическом понимании в России ничего не грозит, она еще долго будет превалировать. Прежде всего потому, что у нас не все живут в больших городах, где есть возможность и мужу, и жене найти работу. Кому-то приходится заниматься бытом, школой, садиками, секциями. В мегаполисах и женщина, и мужчина большое значение придают собственной карьере. Потому и модель многодетной семьи, когда мама "работает" дома, воспринимается как не совсем обычная. Все больше молодых стремится получить образование, профессию, уехать куда-то, где, как им кажется, будет комфортнее. Нужно сделать все, чтобы сохранить статусность многодетной семьи. Это непросто, например, потому, что сейчас высшее образование весьма доступно, и девочек в вузах учится больше, чем мальчиков. И делают они это не для того, чтобы диплом повесить в рамочку на стенку.

Долгоиграющий конфетно-букетный

Знакомые объявили, что у них гостевой брак. Люди не готовы выйти из конфетно-букетного периода и взять на себя ответственность друг за друга, боятся быта?

Светлана Качмар: Как жить, мы, конечно, выбираем сами, ищем для себя более комфортные варианты. И для кого-то это гостевой брак. До недавнего времени он считался маргинальной формой семьи, поскольку практиковался редко, но сейчас стал удобным. И в этом, я считаю, нет ничего зазорного, поскольку речь о психологическом здоровье человека. Кому-то подходит проводить вместе отпуск и выходные, а потом уединиться в "своей норке". И они считают такой вариант полноценной семьей.

Ну да, наверное, удобно "меняться детьми": сегодня я делаю с ними уроки и веду на кружки, а завтра ты. Тем самым давать друг другу отдохнуть от ежедневной беготни, подчиненности школьному графику. И у мамы, на которую обычно все это ложится, появляется возможность посидеть подольше на работе или пойти в спортклуб. Но вопрос: полезно ли это детям?

Светлана Качмар: Такая практика сейчас обкатывается. Это своего рода распределенная опека "50 на 50". И если мы говорим не про маленьких детей, которым важно присутствие мамы "24 на 7", это вполне рабочая схема. Потому что в картине мира ребенка присутствуют два стабильных взрослых: и мама, и папа, которые любят друг друга. Ребенок видит, что родители договорились жить именно так, когда на обеих квартирах есть все, что нужно для его жизни и учебы. И для него это гораздо лучше, чем слушать скандалы. Еще один плюс таких отношений: оба родителя включены в процесс обучения, знают, как зовут классного руководителя сына или дочери и какое завтра расписание. Но особенно важно показать ребенку, что у взрослых кроме заботы о нем есть свои дела, работа, свои интересы. Он будет расти с представлением, что "все это отдельное будет и у меня". А еще - что взрослые умеют договариваться: не шантажировать, не манипулировать, не ругаться друг с другом. Очень хорошее умение.

Договариваться, как разделить пресловутые семейные обязанности?

Светлана Качмар: Если мы говорим про классическую семью, все же большую часть домашней работы падает на женщину. Но жизнь ребенка будет более наполненной и полноценной, если он может положиться и на маму, и на папу одинаково. Ведь часто бывает так: первоклассник не может дозвониться до мамы, но ему даже в голову не приходит набрать папе. Он уверен, что отец не придет решать его проблемы, не заберет из школы, просто потому что работает до ночи. При гостевом браке получается другая история. Если родители равноправны в воспитании, у ребенка есть ощущение, что они равноправны и в своей надежности.

У папы "кайфово"

Автор социсследования "Новая семья" Светлана Кольчик утверждает, что формата "гостевой брак" в России придерживаются 9% семей. Есть еще одна цифра: в среднем такие семьи живут от 7 до 15 лет, а потом либо супруги съезжаются навсегда, либо расстаются.

Людмила Айвар: У меня несколько иная точка зрения на такие эксперименты. Может, для родителей так жить и удобно: они реализовываются в профессии и воссоединяются по выходным, создавая видимость идеальной семьи, но мне кажется, что для воспитания детей это не совсем правильно. Потому что ребенок эту модель будет воспринимать как нормальную семью. Семья это все-таки и общее хозяйство, и общий быт, и общие проблемы-неприятности, и главное - совместное воспитание детей. А здесь получается так. Сегодня дети у папы, у него "кайфово", уроки учить не надо! Завтра дети у мамы: она ругает за плохие оценки, заставляет вставать рано и делать зарядку. Возникнет неприятие одного из родителей. Договориться, чтобы требования были одинаковыми, вряд ли получится, потому что каждый человек индивидуален и подход к детям у него особенный.

С юридической точки зрения вы видите какие-то "подводные камни" в такого рода отношениях?

Людмила Айвар: Конечно, потому что в любое время один из родителей может обратиться в суд с иском об определении места жительства детей, если, допустим, ему гостевой брак надоест. И ребенок выберет того, с кем ему удобнее. Ведь вы его этому учили. Но это не значит, что это будет лучший вариант с точки зрения его воспитания в традиционных для нашего народа ценностях. Мой опыт говорит, что свободные отношения, без ответственности, к хорошему не приводят.

Социологи утверждают, что за гостевые браки в молодые годы больше ратуют мужчины, а после 40 лет - женщины. И все это больше подходит для богатых людей?

Людмила Айвар: Чтобы практиковать гостевой брак, совсем не обязательно иметь особняки, коттеджи или многокомнатные квартиры. Кстати, как раз богатые пары больше склонны к традиционным моделям семьи. Да, бывает, что возрастной мужчина, чтобы поднять свой иммунитет и статус, находит себе молодую девицу и уходит из семьи. Но это частные случаи.

А вам как удалось и детей поднять, и успешным адвокатом стать?

Людмила Айвар: Я, как и мой муж, в своих семьях единственные дети. И казалось бы, вот вам семейная модель: жили эгоистами, в детстве для тебя одного было все. Но я считаю, дети - это благо, они стимулируют и дают возможность развиваться. Вот появились первые двойняшки - да, было сложно, но помогали родители. А когда появляется третий, четвертый, кажется, они как-то уже и незаметно растут, друг другу помогают. Мне всегда хотелось, чтобы мои дети гордились мной и отцом, потому мы стремились к здоровому образу жизни и спорту. А чтобы в старости деменцией не страдать, пришлось много учиться, и этот процесс не заканчивается.

Компетентно

Лариса Паутова, директор проектов ФОМ