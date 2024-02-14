Россиянки рассказали, что им дарят мужья в День влюбленных: шоколадный заяц или виртуальная открытка?
Самый романтичный праздник в году многим приносит радость, а еще большим — разочарования. Женщины считают, что День всех влюбленных — просто еще один способ выразить свои чувства.
Конечно, если любимый в этот день никак не выразил свои чувства, наплевав на ожидания женщины, это не может не расстраивать. При этом кто-то относится к ситуации с юмором, а некоторые рассказывают о крайне необычных подарках и знаках внимания от мужчин.
На одном из популярных форумов в сети россиянки обсудили, что им подарили мужчины на 14 февраля. "Рамблер" покажет самые интересные ответы.
"Мне подарили плед из Индии и пижаму. Я кружку с крышкой за 199 рублей, и то думаю себе оставить";
"Вчера пошли вместе за продуктами, в супермаркете все украшено шариками в виде сердечек, печенья такие же продаются и прямо на входе стоит прилавок с разными букетами роз. Муж остановился, подожди говорит. Я подумала, что он мне решил цветочки купить, еще такая довольная говорю: "Ой, ну что началось-то". Подхожу, а он там клубнику в шоколаде выбирает, поесть ему ее захотелось...";
"У меня сын сегодня жестко мужа подставил. Муж поцеловал и говорит: "Ну это же не наш праздник и вообще мы давно вместе, зачем нам это, да?". Ну я махнула головой и тут старший сын приносит коробку конфет мне и валентинку Сказал, что в этот день же любимых поздравляют. Я так растрогалась. А муж сказал ему, что он подставу сделал";
"Думаю, что все меня достали. Решила, что вот сейчас сама себе букет на вечер закажу. Захожу в приложение и такая, как типичный мужчина: "А почему так дорого?". Смеюсь теперь...";
"Мой подарил мне шоколадного зайца. Это как объяснить?";
"С утра приносит мне статуэтку, расписанную гжелью. Объясните, это он ценитель искусства или просто жадный мужчина?!";
"Прислал мне сгенерированную искусственным интеллектом валентинку. Ну не просто же скачал, старался человек!".
"Я специально купила просто милые мелочи, потому что знала, что он ничего адекватного не подарит. Но на этот раз он превзошел себя. Заказал доставку продуктов для его любимого торта. Говорит, что и мне, и ему подарок...".
Есть и весьма романтичные истории:
"Мой печатает какое-то сердечко на 3d принтере. Я делаю вид, что не заметила";
"Каждый год заказывает мне на работу букет цветов. Согласитесь, этого достаточно, чтобы было очень приятно!";
"Сделал мне с утра яичницу в форме сердца и купил теплые носки, потому что я в кроссовках зимой хожу, а он ругается. Ну мило же!";
"Просто перевел сумму и сказал, чтоб я купила уже себя "тот модный фен". Ну я и рада!".
*Прим. ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.