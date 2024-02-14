Россиянки рассказали, что им дарят мужья в День влюбленных

"У меня сын сегодня жестко мужа подставил. Муж поцеловал и говорит: "Ну это же не наш праздник и вообще мы давно вместе, зачем нам это, да?". Ну я махнула головой и тут старший сын приносит коробку конфет мне и валентинку Сказал, что в этот день же любимых поздравляют. Я так растрогалась. А муж сказал ему, что он подставу сделал";