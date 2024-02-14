Невролог подсказала, как бороться с «любовной» бессонницей

При «любовной» бессоннице лучше всего ложиться спать до 23:00, посоветовала врач-невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что, если засидеться со смартфоном до глубокой ночи, уснуть будет намного тяжелее.

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«Ложиться спать лучше до 23:00 — именно в это время в организме начинает активно вырабатываться основной гормон сна — мелатонин. Пик синтеза мелатонина приходится на временной промежуток с 23:00 до 03:00. Поэтому, если засидеться со смартфоном или телевизором до глубокой ночи, заснуть будет намного сложнее», — пояснила врач.

Бессонница, появляющаяся из-за сильных переживаний на фоне влюбленности, проходит самостоятельно. В связи с этим невролог рекомендует лишний раз не волноваться. Обычно проблема может сохраняться до трех месяцев.