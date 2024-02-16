Сексологи объяснили желание мастурбировать на работе

Желание мастурбировать среди рабочего дня посещает не так мало людей, показали данные опроса британского медиарегулятора Ofcom. О том, как сексологи объяснили это желание, сообщает издание Metro.

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По данным Ofcom, чаще всего британцы посещают порносайты в рабочие часы — с девяти утра до половины шестого вечера. При этом в среднем, как сообщили участники опроса, они проводили за просмотром контента для взрослых 55 минут рабочего времени.

Сексолог Изабелль Урен объяснила такую тенденцию тем, что люди получают больше удовольствия от мастурбации в непривычных условиях. Кроме того, напомнила она, после пандемии коронавируса многие стали работать из дома.

«Там у них больше личного пространства, остальные члены семьи на работе или учебе», — объяснила она.

С ней согласилась психотерапевт Несс Купер.

«Люди не могут концентрироваться только на работе, им нужно больше перерывов, чтобы работать продуктивнее. Кроме того, порно — это не просто эротический материал для самоудовлетворения, но также способ разбудить воображение, чтобы поизучать себя или партнера после работы», — сказала она.