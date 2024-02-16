Что подарить на 8 Марта? Идеи подарков на Международный женский день

Международный женский день у многих ассоциируется с наступлением весеннего тепла и первыми цветами, однако на самом деле праздник 8 Марта был установлен как символ солидарности женщин в борьбе за свои права.

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В любом случае, это отличный повод уделить внимание маме, бабушке, сестре и второй половинке, а также поблагодарить их за заботу. Один из способов выразить любовь — подходящий подарок, однако выбрать его бывает непросто. Если спросить напрямую — не вариант, можно воспользоваться готовыми идеями.

Специально для такого случая «Лента.ру» публикует подборку оригинальных и полезных подарков на Международный женский день для девушек и женщин с самыми разными интересами и хобби.

На что обращать внимание при выборе подарка

Многие мужчины накануне 8 Марта начинают теряться, ведь нужно подготовить подарок для мамы, сестры, бабушки и второй половинки, отметила в беседе с «Лентой.ру» семейный психолог Елена Мошкова. Возникает вопрос — как угодить каждой женщине в семье, когда все они разные по характеру, имеют разные увлечения и потребности?

«Мужчины ломают голову, мечутся по магазинам и сайтам, и очень часто совершают бесполезные и ненужные покупки, которые их дамы потом не знают, куда девать. Поэтому, прежде чем приобретать тот или иной подарок, я бы посоветовала решить для себя — из какой области он должен быть», — рассказала Елена Мошкова, семейный психолог.

Эксперт пояснила, что далеко не для всех женщин имеет смысл придумывать что-то особенное и оригинальное, ведь кто-то любит простые и практичные подарки: что-то полезное для дома, спортинвентарь, чтобы поддерживать фигуру, а кто-то и вовсе мечтает о «банальном» ювелирном украшении в комплекте с цветами. Поэтому самый верный способ попасть в точку — спросить, чего хочет виновница торжества. Однако, если конкретных указаний не последует, можно выбрать один из нижеперечисленных вариантов.

Классические варианты подарков

Существуют такие подарки, которые будут приятны, пожалуй, каждой девушке, за редким исключением. Однако даже тут есть некоторые нюансы, на которые стоит обращать внимание.

Ювелирное украшение

Подвеска, кольцо или сережки могут быть как дорогими: из золота, украшенные драгоценными камнями, — так и бюджетными, возможно авторской работы, из серебра или других простых металлов с искусственными вставками.

«Большинство женщин любит, когда им дарят украшения — это классический знак любви и внимания, который воспринимается на подсознательном уровне. Однако мужчине действительно стоит проявить внимание — понаблюдать, ненавязчиво порасспрашивать, что именно нравится вашей даме», — пояснила Елена Мошкова, семейный психолог.

Эксперт подчеркнула, что даже самые красивые с точки зрения дарителя ювелирные изделия могут не подойти, и тогда девушка не станет их носить, а сказать вам об этом ей, возможно, будет неловко.

Косметика и парфюмерия

Считается, что дарить духи — это хороший тон, а вот обычную косметику на каждый день (вроде шампуней, гелей для душа, средств для ухода за кожей и волосами) приобретать на праздник не стоит.

Опрос, проведенный «Лентой.ру» среди двух десятков женщин, показал, что это не так.

Результаты опроса

«Я пользуюсь только определенными марками духов, поэтому не хочу, чтобы мне дарили какие-то другие. А вот со средствами по уходу за собой всегда можно поэкспериментировать, к тому же они так быстро заканчиваются», — отметила Елена, 32 года. Ольга, 45 лет, добавила: «Косметика всегда пригодится, я считаю, что это лучший подарок, главное, чтоб она не была совсем уж дешевая и примитивная. Например, мне очень нравятся разные соли для ванны или мыло ручной работы, но самой тратить на это деньги жалко». «С подарочным косметическим набором трудно прогадать, как правило, большая часть того, что входит в эти наборы, так или иначе будет использована», — подчеркнула Людмила, 51 год.

Романтический ужин

Трудно представить себе женщину, которую не порадует приглашение в хороший ресторан с красивым интерьером и уютной атмосферой. Однако не менее приятен будет и домашний ужин, приготовленный своими руками или даже просто заказанный на дом. Главное — не забыть о красивой сервировке, свечах, расслабляющей музыке и прочих атрибутах романтики.

«Здесь главное быть уверенным в одном — что девушке приятно ваше общество. Поэтому не стоит устраивать такой ужин для той, с кем отношения только начинаются и в чувствах которой вы не уверены», — Елена Мошкова, семейный психолог.

Конфеты и прочие сладости

Красиво оформленные корзины из самых разных гастрономических деликатесов всегда придутся кстати, главное, чтобы они соответствовали вкусам конкретной женщины, и продукты, которые входят в набор, не вызвали у нее аллергию и другие проблемы со здоровьем. Такие вещи стоит узнать заранее.

Какие сладости можно подарить на 8 Марта:

шоколадные наборы сейчас бывают самыми разными — и в виде поздравительных открыток, и в виде пазлов, когда из маленьких плиток можно составить целую картинку и целые скульптурные композиции из разных видов шоколада;

печенье с предсказаниями. Набор выпечных изделий, внутрь которых вложены записки с пожеланиями и предсказаниями — это не только вкусное лакомство, но и увлекательная игра. К тому же добрые слова в записках помогут настроиться на успех в любых начинаниях;

медовый набор. В него могут входить самые разные виды этого полезного лакомства: мед в сотах, мед-суфле, мед с орехами или сухофруктами;

фруктовая корзина. Отличный вариант для сторонниц здорового образа жизни. Можно собрать набор экзотических фруктов вроде маракуйи, личи, папайи, манго и других, а можно положить туда более привычные плоды, но исключительного качества — все зависит от вкусов получательницы подарка.

Букет цветов

Букет на 8 Марта не обязательно должен быть дорогим и замысловатым — кому-то больше нравятся первые нежные тюльпаны, кому-то — традиционная пушистая мимоза, кого-то порадует роза в колбе. Опять же, чтобы не прогадать с букетом, важно знать предпочтения женщины.

Некоторые женщины больше любят комнатные цветы в горшках, а не срезанные в букетах.

Еще один момент, на который нужно обращать внимание — свежесть цветов. Так что покупать букет за день-два до вручения не стоит.

Современные гаджеты

В наши дни гаджеты и аксессуары для них стали чуть ли не самым полезным и желанным подарком — смартфоны, беспроводные наушники, флешки (или USB-накопители), пауэрбанки и так далее. В этой категории можно выбрать и дорогой, и бюджетный подарок. В идеале спросить у девушки, какое именно устройство ей необходимо и какой дизайн она предпочитает.

Подарки жене

Жена — это очень близкий человек, так что ей уместно будет подарить какой-то особенный и даже интимный подарок. Главное — убедиться, что презент точно порадует вторую половинку и никак не обидит ее.

Одежда для дома

Это может быть халат, пижама, футболка с принтом, домашний костюм, пеньюар. Все эти вещи обычно несложно подобрать по размеру, поэтому их можно покупать без опаски — в отличие, например, от нижнего белья, которое в случае неудачного выбора не подлежит обмену.

Домашняя утварь

Если жена увлекается готовкой и любит красиво сервировать стол, можно приобрести набор тарелок или бокалов, набор декоративных полотенец, комплект качественного постельного белья, увлажнитель воздуха и так далее. Это отличный вариант для практичной женщины, которая любит, чтобы подарки были в первую очередь полезными.

Столик для завтраков в постели

Если хочется порадовать супругу чем-то особенным, можно преподнести ей столик для завтраков в постель. Лучше его вручить уже накрытым — с чашечкой кофе и пирожными на блюдечке. Даже если жена не захочет злоупотреблять постельными завтраками, этот столик вполне подойдет для работы с ноутбуком или другого «ленивого» времяпровождения.

Спортивные подарки

Для жены, которая любит спорт или только планирует начать им заниматься, отличными подарками станут домашняя беговая дорожка, велотренажер, абонемент в спортивный клуб, фитнес-браслет, помогающий считать калории и подсчитывать пройденные километры. Если выбор пал на какой-либо тренажер, стоит заранее подумать о том, куда его поставить. Иначе после покупки можно обнаружить, что дорожка, например, не помещается в спальню, мешает ходить в гостиной и полностью перекрывает коридор.

День в спа-комплексе

Позвольте любимой женщине хотя бы на день забыть о проблемах и полностью расслабиться. Но помните — купить сертификат в спа недостаточно. Пока жена отдыхает, придется на весь день взять на себя заботу о детях и домашние дела.

Продукция из секс-шопа

Если пара практикует подобные игрушки, и мужчина уверен, что такой подарок может порадовать его жену, не стоит стесняться его дарить. Это отличный способ внести разнообразие в интимную жизнь и освежить отношения.

Подарки любимой девушке

Если отношения начались недавно, и партнеры только знакомятся друг с другом, на 8 Марта лучше сделать ставку на романтику. Свидание в необычном месте или милый памятный сувенир вкупе с букетом цветов — отличный вариант для любимой девушки.

Ролик в соцсети

Снимите ролик, посвященный любимой девушке, заранее — современные компьютерные программы позволяют монтировать и накладывать эффекты без особых усилий и навыков.

Выберите любимые фото и видео, наложите подходящую музыку, связанную с какими-то важными событиями в жизни пары, добавьте титры с признанием в любви.

Готовый ролик можно отправить девушке лично или выложить на своей странице в соцсетях.

Билборд с признанием в любви

Поздравление на рекламном щите рядом с домом или офисом любимой девушки обойдется недешево, но эффект будет впечатляющим. Если средства не позволяют, можно по классике сделать романтичную надпись мелками на асфальте под окнами любимой. Правда, этот подарок, как и вариант с видеороликом, лучше подкрепить цветами и каким-то осязаемым презентом.

Портрет или фотосессия

Многие художники делают портреты по фото — причем картины могут быть выполнены в разных стилях и техниках. Также можно подарить девушке профессиональную фотосессию: заранее арендовать для нее студию и договориться с фотографом и визажистом или вручить сертификат, чтобы дату съемки и стилистику она выбирала сама.

Экстремальное развлечение

Если любимая девушка любит активный отдых и экстремальные развлечения, ее, скорее всего, обрадует прыжок с парашютом, полет на параплане или в аэротрубе. Особенно ценным такой подарок будет в том случае, если пара отправится на экстремальное приключение вместе.

Подарки мамам, бабушкам и сестрам

Мамам и бабушкам уместно будет подарить что-то, что максимально подчеркнет внимание и заботу. Это могут быть уютные аксессуары для дома, альбом с семейными фотографиями или билет в театр, куда можно также пойти всей семьей.

Что подарить на 8 Марта маме или бабушке: кресло-качалка, в котором можно смотреть сериал, читать книгу или заниматься любимым рукоделием;

тонометр для контроля давления. Предметы, связанные со здоровьем, можно дарить только близким людям, но для них это может быть крайне необходимый и очень полезный подарок, который подчеркнет заботу и внимание;

настольное зеркало с подсветкой — вещь, очень удобная и нужная, если женщина любит наносить макияж и часто экспериментирует с образами. Оно позволяет увидеть те огрехи макияжа, которые чаще всего незаметны при использования обычного зеркала. Такие зеркала бывают также с эффектом увеличения;

ортопедическая подушка тоже относится к числу универсальных подарков, которые приятны и полезны практически для всех. Современные модели обеспечивают максимальный комфорт сна и тем самым улучшают его качество;

любительницы рукоделия будут рады получить комплекты для вышивки, вязания или шитья, а тем, кто увлекается изобразительным искусством, можно преподнести набор красок и кистей, также хорошим подарком станет картина по номерам; расхожая истина «книга — лучший подарок» не потеряла своей актуальности и в наши дни. Роман любимого автора в подарочном издании наверняка понравится тем, кто предпочитает бумажные версии, а подписка на электронную библиотеку — тем, кто уже привык к технологическим вариантам.

Также маме или бабушке можно подарить:

качественный кошелек или ключницу;

красивый зонт;

часы на руку;

фотоальбом с совместными снимками;

мультиварку или вафельницу;

робот-пылесос;

вакуумный упаковщик продуктов;

лейку для цветов;

бонсай;

комплект прихваток;

кофемолку;

формы для выпечки;

саше для ароматизации белья;

теплые тапочки из натуральной овчины;

билеты на спектакль или на концерт любимого исполнителя.

Что подарить на 8 Марта сестре

Конечно, выбирать подарок сестре тоже нужно исходя из ее интересов. Если она увлекается готовкой и любит экспериментировать на кухне, отличным подарком может стать набор для фигурной нарезки овощей, мощный блендер или любой другой кулинарный гаджет.

Если сестра следит за фигурой, возможно, ей будут полезны кухонные весы или спортивный инвентарь — коврик для йоги, набор гантелей для домашних тренировок или летний транспорт: самокат, велосипед и так далее.

Из бытовой техники также можно выбрать в качестве подарка хороший фен с насадками для укладки или отпариватель, который справляется с задачей не хуже утюга.

Что еще можно подарить сестре на 8 Марта:

сумочка или солнечные очки от любимого бренда;

качественные перчатки;

шкатулка для украшений; косметичка;

маникюрный набор;

карманный принтер для фотографий;

набор для изготовления духов;

светодиодная подсветка для дома.

Подарки для дочери

Выбор подарка для девочки может оказаться непростым. Активного ребенка точно порадует билет в аквапарк или на аттракционы. Если дочка уже носит украшения, можно подарить ей небольшие сережки — многие бренды предлагают детские модели со сказочными персонажами и яркими вставками из эмали или недорогих камней.

Кстати, если дочь любит наблюдать за тем, как готовят взрослые, можно подарить ей поход на детский кулинарный мастер-класс или домашний набор юного повара. В общем, вариантов можно придумать очень много.

Детская косметика

При выборе косметики главное — позаботиться о том, чтобы тени, румяна и блески для губ были хорошего качества. Детская кожа очень чувствительна, и агрессивные компоненты в дешевой косметике могут вызвать раздражение и другие неприятные последствия.

Дневник для ежедневных записей

Сегодня в продаже имеется огромный ассортимент красивых и стильных дневников, куда девочка может записывать свои мысли, секреты и мечты. Причем зачастую на них установлены специальные замки — чтобы никто не мог прочитать написанное без согласия хозяйки.

Мягкая игрушка

Обратите внимание, какого типа игрушки больше нравятся дочке — очаровательные мишки и собачки или жутковатые «хагги-вагги». Сегодня в продаже есть коллекционные мягкие игрушки в разных стилях. Также отличный вариант — игрушка ручной работы: можно договориться, чтобы мастер сшил персонажа по эскизу девочки или просто опираясь на ее любимые цвета и другие предпочтения.

Настольная игра

Такие игры хороши тем, что не только отвлекают детей и подростков от постоянного зависания в гаджетах, но и являются отличным способом объединить семью через совместное и увлекательное времяпрепровождение.

Наборы для творчества

Это могут быть комплекты для бисероплетения, лепки, мозаики, батика и многое другое. Занятия декоративно-прикладным искусством не только развивают креативность, но также помогают выработать усидчивость и аккуратность.

Подарки коллегам

Лучше преподносить женщинам в коллективе одни и те же презенты — во избежание обид и недоразумений. Однако это не так просто — ведь у каждой свои вкусы. Вот несколько вариантов универсальных подарков для коллег, которые понравятся, независимо от возраста и предпочтений.

Антистресс-приспособления

Поскольку почти у всех на работе случаются стрессовые ситуации, всем нужно время от времени расслабиться, переключиться и отдохнуть. Для этих целей отлично подойдут всевозможные игрушки-антистресс — сенсорные, пузырьковые, спиннеры и так далее.

Принадлежности для рабочего места

Это могут быть подставки под телефон, коврики для мыши, органайзеры и многое другое — желательно только сделать их оригинальными, изобразив на них забавные рисунки или написав имена виновниц торжества.

Вино или другой алкоголь

Бутылка хорошего вина, шампанского, ликера или коньяка не станет хорошим подарком лишь в том случае, если женщина совсем не пьет. Так что этот момент стоит прояснить заранее. Всем остальным такой презент поднимет настроение.

Любой подарок в сопровождении цветов коллегам будет получить еще приятнее.

Если бюджет не рассчитан на то и другое, лучше обойтись только цветами для коллег, нежели одним лишь подарком, подчеркнула Елена Мошкова.

Что не стоит дарить на 8 Марта

В принципе, нежелательное подарки — одни и те же на любые праздники, говорит Елена Мошкова. «Это, в первую очередь, сувениры, никак не связанные с жизнью конкретной женщины. Редкий человек обрадуется совершенно бесполезной вещи, даже если она довольно мила и забавна», — отмечает эксперт.

Также психолог не советует дарить домашних животных, если этот подарок не оговорен с женщиной заранее.

«Такой подарок ни в коем случае не должен быть сюрпризом — даже если вы не раз слышали от потенциальной получательницы, что она мечтает о птичке, котенке или щенке», — Елена Мошкова, семейный психолог.

Во-первых, такие слова могут быть только словами, а не истинным желанием, во-вторых, человек может иметь в виду какую-то конкретную породу или еще какие-то условия, подчеркнула эксперт.

Также в числе рискованных подарков, по словам Елены Мошковой, — одежда и обувь.

«Выбирать их нужно вместе с будущей обладательницей. При самостоятельном подборе модели и размера слишком велика возможность ошибки. Тогда женщине придется заморачиваться с возвратом или обменом. Также, возможно, ей будет неловко сказать о том, что туфли или платье не понравились, и тогда вещь будет просто лежать на полке», — заключила психолог.

Как красиво оформить подарок

Важный момент, который многие упускают из вида — это оформление подарка. Даже дорогой и полезный презент, врученный в обычном полиэтиленовом пакете, будет выглядеть непривлекательно. И наоборот — скромный, но красиво и оригинально упакованный подарок создает ощущение праздника, а значит, приносит максимальную радость получателю.

Сейчас в продаже имеется великое множество вариантов упаковки — коробки, корзинки, подвески, банты и много другое. Так что не стоит пренебрегать оформлением, тем более если сделать его несложно.