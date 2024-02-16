Сексолог объяснила, какую простую вещь нельзя делать с партнером в постели

Сексологи не устают напоминать: залог отличного секса — доверительное общение, а боязнь раскрыть партнеру свои сокровенные эротические фантазии не дает насладиться настоящей близостью.

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«Есть две причины, по которым люди склонны молчать. Одни до сих пор надеются, что партнер умеет читать мысли, когда дело доходит до секса. Другие не разглашают своих предпочтений из-за боязни задеть чувства любимых», — объясняет Мирен Ларразабал, клинический психолог, сексолог в беседе с El Pais.

По словам эксперта, есть кое-что похуже молчания в постели. Если вы все же решились на честный разговор, крайне важно не только открыться, но и проявить максимальную лояльность к предложениям партнера, избегать осуждения его вкусов.