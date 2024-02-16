Сексолог объяснила, какую простую вещь нельзя делать с партнером в постели
Сексологи не устают напоминать: залог отличного секса — доверительное общение, а боязнь раскрыть партнеру свои сокровенные эротические фантазии не дает насладиться настоящей близостью.
«Есть две причины, по которым люди склонны молчать. Одни до сих пор надеются, что партнер умеет читать мысли, когда дело доходит до секса. Другие не разглашают своих предпочтений из-за боязни задеть чувства любимых», — объясняет Мирен Ларразабал, клинический психолог, сексолог в беседе с El Pais.
По словам эксперта, есть кое-что похуже молчания в постели. Если вы все же решились на честный разговор, крайне важно не только открыться, но и проявить максимальную лояльность к предложениям партнера, избегать осуждения его вкусов.
Помните, что откровенность нужно ценить. Взаимные признания не вынудят вас немедленно воплотить идеалистичные картинки из головы в жизнь. Обсудите, что приемлемо и интересно для вас обоих, а что вы пока не готовы попробовать.