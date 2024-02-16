Парню, папе, коллеге: что подарить на День защитника Отечества

Стандартный набор подарков, который принято вручать мужчинам на 23 Февраля, включает в себя комплект для бритья, носки и нижнее белье. Но благодаря процессу глобализации на торговом рынке подарочный ассортимент значительно расширился.

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Теперь принято вручать дорогие смартфоны, украшения и даже пакетные туры на зарубежные курорты. Вот только какой подарок кому дарить, если защитников много, а вкус у каждого свой, узнавала «Вечерняя Москва».

На что обращать внимание?

По словам специалиста по подбору подарков Ангелины Власовой, при выборе презента нужно ориентироваться на следующие критерии:

возрастная категория;

степень близости или родства;

вкусовые предпочтения;

увлечения;

ментальные особенности;

культурные особенности.

Важно, чтобы ваш подарок был уместен и не оскорбил человека. Условно говоря, дарить ребенку набор для бритья или золотые запонки по меньшей мере странно.

Следовательно, нужно непременно учитывать все факторы, которые позволят не ошибиться с презентом. В противном случае неодобрительного взгляда вам не избежать.

Подарок мужу или парню

С первым вариантом все куда проще, особенно если супруга знает все предпочтения мужа и понимает, какой подарок ему понравится, пояснила специалист.

Она отметила, что подарки в виде парфюмерии или сувениров, которые часто дарят на 23 Февраля, на самом деле мало кому нравятся. По данным ВЦИОМ, лишь семь процентов представителей сильного пола желают получить нечто подобное, подчеркнула Власова.

Вместо духов и сувенирных безделушек эксперт рекомендует следующее:

ужин в любимом ресторане;

билеты на концерт любимой группы;

гаджет или технику, о которой мечтал мужчина;

путешествие на двоих в курортные регионы, причем необязательно за границу.

Можно также подарить дорогую мужскую косметику для ухода за лицом и сопроводить такой презент хорошей книгой или ароматным «крепким» напитком и сладостями ручной работы. Главная задача — чтобы ваш избранник был доволен подарком.

Папе или дедушке

Для отца или дедушки подарки следует выбирать тоже исходя из их увлечений. Вспомните, как ваши родные любят проводить свой досуг вне работы. Это могут быть рыбалка, поездки на природу, занятия спортом или другие виды активного отдыха.

Если ваш отец завсегдатай спортивного клуба, то аксессуары для занятий в «тренажерке» ему не помешают. Например, охлаждающее полотенце, бутылка для протеиновых коктейлей, перчатки, сумка и спортивный костюм. Естественно, нужно знать точные параметры, чтобы не ошибиться с размером.

Автолюбитель, как считает эксперт, будет очень рад полезным аксессуарам для машины. Водителю можно вручить универсальное зарядно-пусковое устройство или набор инструментов для автомобиля.

Рыбак же непременно поблагодарит за функциональную удочку и обрадуется новым снастям.

Коллегам

В коллективе, где много мужчин, принято вручать одинаковые подарки. Но среди огромного разнообразия можно выбрать варианты, которые улучшат качество профессиональной деятельности или позволят коллегам почувствовать вашу заботу:

термокружка;

плед;

набор хороших канцелярских принадлежностей (ручка, блокнот с особым дизайном);

набор деликатесов;

набор напитков (кофе, чай);

полезные сладости.

Мальчикам и подросткам

Когда речь идет о детях и подростках, надо всегда взвешивать все за и против. Например, мальчики до 11 лет будут рады конструкторам, настольным играм, разным наборам для экспериментов и опытов, которые безопасны для детей и не навредят их здоровью.