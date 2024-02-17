7 советов как не «залипать» часами в телефоне

Смартфоны – это очень полезное изобретение современности. Они часто выручают нас во многих сферах жизни. Но иногда мы просто не замечаем, как много времени теряем, бессмысленно пролистывая ленты соцсетей, читая бестолковые статьи и бесконечно проверяя мессенджеры. Поэтому специалисты Роскачества рассказали о 7 способах, как можно сократить время использования смартфона.

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Считается, что нормально проводить у экрана смартфона не более 3 часов в сутки. Для того чтобы не выходить за эти пределы, стоит определить время, когда вы точно можете находиться без гаджета. Например, пару часов перед сном и в первые часы после подъема с утра. К тому же стоит помнить, что свет экрана смартфона негативно влияет на выработку мелатонина и кортизола.

Второй совет от специалистов – удалить ненужные приложения, периодически закрывать соцсети и видеохостинги либо же выходить из профилей в соцсетях, чтобы в них было тяжелее вернуться.

В-третьих, можно установить специальные приложения, которые будут блокировать сайты и мессенджеры, когда закончится лимит времени их использования.

В-четвертых, стоит отключить лишние уведомления, чтобы не хватать телефон каждый раз, когда он издает какой-нибудь звук.

Пятая рекомендация – устанавливать таймер и брать смартфон только тогда, когда звучит сигнал. В это время можно быстро проверить мессенджеры, почту и т. д., а потом снова установить таймер, но уже на более длительное время. Таким образом вы сможете как мышцу тренировать внимание, которое у многих становится слишком рассеянным из-за частого переключения на телефон.

Шестой совет – найти аналоги тому, что вы делаете в телефоне. Например, вместо бессмысленного просмотра видео можно пойти порисовать, почитать книгу, заняться спортом, пообщаться с друзьями вживую, погулять с собакой или придумать любое другое развлечение.