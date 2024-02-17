Как не отчаиваться, когда очень трудно — 8 методов от психолога

Ловите инструкцию от психолога.

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«Жизнь полна вызовов и сюрпризов. Мы часто сталкиваемся с трудностями, которые кажутся непреодолимыми. В такие моменты отчаяние может притянуть нас своими мрачными руками и заставить сомневаться в себе и своих способностях. Однако не впадайте в панику! Давайте рассмотрим инструменты, которые помогут не только преодолеть трудности, но и стать более стойкими, оптимистичными и уверенными в себе», — рассказала психоаналитический психолог Анна Тэжик.

1. Примите свои эмоции и осознайте их

Возможно, вы испытываете гнев, разочарование или грусть. Это естественные реакции на трудные ситуации. Разрешите себе их. Нам всем свойственно переживать. Поверьте, будет хуже, если «заморозить» свои чувства и не прожить их.

Признание эмоций поможет вам лучше понять себя и найти способы справиться с трудностями. Изучите и научитесь контролировать свои чувства. Помните, что они временны и могут исказить ваше восприятие ситуации.

Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения или другие техники для снятия стресса и восстановления эмоционального равновесия.

2. Поставьте маленькие цели

Когда всё вокруг кажется слишком сложным, сосредоточьтесь на небольших задачах, которые вы можете выполнить. Это поможет почувствовать себя успешными и даст энергию для реализации следующей цели. Иногда наши высокие ожидания могут быть источником разочарования и отчаяния. Попробуйте быть более реалистичными в своих целях. Давайте себе достаточно времени и не судите строго.

3. Ищите поддержку у близких

Поделитесь со своими близкими и друзьями тем, с чем вы столкнулись, или обратитесь за помощью к профессиональным психологам. Помните, что люди готовы помочь и поддержать вас в трудные моменты. Иногда достаточно просто выговориться и услышать слова поддержки, чтобы произошло настоящее чудо. Не бойтесь просить помощи или совета. Это не признак слабости, а проявление заботы о себе.

4. Отдохните и расслабьтесь

Когда мы находимся в состоянии постоянного напряжения, наша эффективность снижается, и мы чувствуем себя более уязвимыми. Найдите время для отдыха и расслабления. Медитация, прогулки на свежем воздухе или чтение книги помогут отвлечься от проблем и восстановить силы.

5. Фокусируйтесь на вещах, которые зависят от вас

Мы не всегда можем контролировать ситуации или поведение других людей, но мы всегда способны работать со своей реакцией на них. Вместо того чтобы тратить энергию на то, что не зависит от вас, сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить и улучшить в своей жизни.

6. Не зацикливайтесь на прошлом или будущем

Жизнь происходит здесь и сейчас, поэтому старайтесь не зацикливаться на прошлых неудачах или переживать о том, что может произойти в будущем. Сосредоточьтесь на настоящем моменте и на том, что вы можете сделать прямо сейчас. Постарайтесь увидеть свои ценности и достижения, несмотря на трудности. Оценка личных сильных сторон поможет вам сохранить уверенность и преодолеть отчаяние.

7. Найдите время для того, что вас радует

Это может быть любое хобби, спортивные тренировки или творческая деятельность. Погружение в такие занятия поможет вам отключиться от проблем и переживаний, а также повысит настроение и самооценку. Смело отправляйтесь на прогулку, в спортзал или гончарную мастерскую.

8. Взгляните на трудности как на возможность для роста

Мы неизменно сталкиваемся с препятствиями на пути к своим целям, но благодаря им мы развиваемся и становимся сильнее. Увидьте в трудностях шанс для личностного роста и постарайтесь извлечь из них уроки и опыт.