Более половины россиян пожаловались на повышенную тревожность

Порядка 60% граждан России испытывают чувство тревоги, а на сильное беспокойство жалуются 13,2% россиян, следует из исследования Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Лишь 40% не испытывают каких-либо проблем со внутренними переживаниями, передает «Коммерсант».

«Значимой проблемой социального самочувствия российского общества остается высокий уровень тревожности населения. Свободными от ощущения тревожности могут себя назвать только 40% россиян», — отмечается в статье.

Также в РАНХиГС сообщили, что более 68% довольны своей жизнью (36,7% — полностью, 31,8% — выбрали пункт «скорее удовлетворены»), о недовольстве своей жизненной ситуацией заявила треть опрошенных (13% — полностью неудовлетворены, 16% — «скорее удовлетворены).

Уточняется, что социальное исследование было проведено в конце 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи граждан страны, которым больше 18 лет.

Ранее ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ) выявили генетические отличия у людей, родившихся в период с 1992 по 1995 год. По их словам, детей «кризисной эпохи», которым сегодня около 30 лет, отличает наличие особых вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость и низкую склонность к тревожным расстройствам.