Пять шагов: как увеличить свою продуктивность
Когда заходит разговор о продуктивности и эффективности, первое, что приходит в голову, — надо увеличить нагрузку и быть требовательнее к себе. Каждый раз подразумевается, что ожидаемые нами результаты должны обязательно быть прямо пропорциональны нашим усилиям и страданиям. Но так ли это на самом деле?
Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у кандидата социологических наук, бизнес-тренера, коуча Александра Синютина.
По его словам, существует пять шагов, которые помогут увеличить свою продуктивность.
Шаг первый — подумать о пользе
В первую очередь, считает Синютин, стоит подумать, какую пользу людям принесет ваша деятельность:
«Если человеку приходится заниматься бесполезной работой — это демотивирует. Созидательный труд, напротив, многократно дает энергию»
Шаг второй — прекратить страдать
Коуч отметил, что это довольно непросто, так как многим людям нравится страдать.
«Если совсем отказаться от привычки страдать сразу не получится, для начала можно попробовать не ныть. Хотя бы временно, — говорит он. — Например, если вам не нравится работа, которой вы занимаетесь, стоит ее поменять. Если вы живете с тем, кого не любите, нужно ли с ним или с ней жить дальше? Гораздо продуктивнее и эффективнее не жаловаться, а действовать»
Шаг третий — научиться не уставать
По мнению эксперта, существует два типа усталости:
- приятная усталость — всегда дает нам силы;
- усталость из-за различных негативных моментов.
«И вот вторая — она разрушительна. Именно ее имеет смысл исключить из своей жизни», — подчеркнул Синютин.
Шаг четвертый — прислушаться к своим проявлениям
Для этого специалист рекомендует дать себе ответ на вопрос, каким человеком вы являетесь — рациональным или иррациональным?
«Рационалам для увеличения продуктивности нужны четкие планы и графики. Понятие «тайм-менеджмент» придумали для них. А вот для иррационалов такой подход к жизни разрушителен. Иррационалы спонтанны — и в этом их сила. Если вам присуще это качество, не спешите исправлять себя. Ваша хаотичность и импульсивность при правильном подходе могут сослужить вам хорошую службу. Не ломайте себя, найдите занятие, в котором именно эти ваши проявления будут максимально востребованными»
Шаг пятый — быть позитивным
Коуч советует постараться пребывать в хорошем настроении как можно чаще и дольше.
«Это настоящая волшебная палочка для вашей продуктивности. Замечено, что в хорошем расположении духа человек может решить любые задачи многократно быстрее, эффективнее и легче», — добавил Синютин.