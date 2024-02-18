Пять шагов: как увеличить свою продуктивность

«Если совсем отказаться от привычки страдать сразу не получится, для начала можно попробовать не ныть. Хотя бы временно, — говорит он. — Например, если вам не нравится работа, которой вы занимаетесь, стоит ее поменять. Если вы живете с тем, кого не любите, нужно ли с ним или с ней жить дальше? Гораздо продуктивнее и эффективнее не жаловаться, а действовать»