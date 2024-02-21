Как дожить до 100 лет: советы от тех, кто перешагнул эту отметку

Для долгой и счастливой жизни специалисты рекомендуют правильно питаться, заниматься спортом и регулярно проходить обследования у врачей. Однако немаловажную роль в данном случае играет не только забота о своем физическом состоянии, но и психическом.

© Unsplash

"Рамблер" изучил советы долгожителей, которые перешагнули отметку в сто лет, и расскажет о них в этой статье.

Выстраивайте комфортные отношения

101-летний ветеран Второй мировой войны по имени Леонард Бейкер проработал в правительстве почти 40 лет, после чего ушел на пенсию. Фактически же он не перестает трудиться и по сей день: бывший госслужащий пишет детские книги и не так давно получил патент на представленный им футбольный шлем, который снижает риск получения сотрясения мозга. По словам самого мужчины, он счастлив и полон энергии благодаря своей супруге, с которой связал судьбу в далеком 1954-м году. На протяжении всей жизни она поддерживает его, советует, как поступить в той или иной ситуации и не винит в тех ситуациях, когда что-то идет не так.

"Джанет всегда была идеальной второй половинкой", – говорит Леонард о жене.

Занимайтесь тем, что искренне любите

107-летняя Сицуи Хакоиси из Накагавы считает, что прежде всего важно посвятить свою жизнь любимому делу, которое будет приносить радость и мотивировать на покорение новых вершин. Сама Сицуи до сих пор работает парикмахером, чему несказанно рада, и пока не собирается уходить на пенсию. Кроме того, женщина отвечает за стрижку и укладку клиентов в собственном салоне красоты: она открыла его вскоре после гибели мужа во Вьетнамской войне.

"Моя работа – это моя страсть. Каждый день для меня – благословение", – признается Сицуи.

Принимайте то, на что не можете повлиять

Недавно отметивший 102-й день рождения бывший военный Колин Белл, в свою очередь, советует относиться ко всему проще, особенно в тех случаях, когда от вас ничего не зависит. Осознание важности этого подхода к жизни пришло к Колину уже после рождения детей, воспитание которых давалось ему нелегко. Сам он признался, что выбрал неверную тактику поведения: был слишком строг и серьезен, в то время как следовало быть более терпимым, добрым и понимающим как по отношению к детям, так и к своей жене. Ей, кстати, Колин тоже очень благодарен: возлюбленная всегда была рядом в течение всей жизни открывала глаза на многие вещи.