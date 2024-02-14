Что происходит с телом, когда вы влюбляетесь

Есть основные биологические процессы, которые лежат в основе влюбленности в кого-то особенного. Доктор Лиат Якир, биолог, специализирующийся на гормонах и генах, в беседе с The Sun рассказала, как наш мозг оценивает кого-то как привлекательного или отталкивающего уже через несколько секунд после того, как мы его увидели.

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«В течение первых 30 секунд встречи с кем-то миндалевидное тело формирует первоначальное впечатление о влечении — инстинктивное и часто подсознательное эмоциональное суждение, выносимое примитивным мозгом», — объяснила она.

Это решение классифицирует человека как «привлекательного», «непривлекательного», «приемлемого» или «неприемлемого».

По словам биолога, миндалевидное тело — это миндалевидная структура, расположенная в височной доле мозга. Она отвечает за управление эмоциями, принятием решений, сексуальным возбуждением, страхом и агрессией и играет решающую роль в процессе влечения.

«Оно в первую очередь фокусируется на устранении, отказе от негативных вариантов, основанных на прошлом эмоциональном опыте и эволюционных инстинктах. Эта маленькая, но важная часть мозга в три раза подчеркивает отрицательные аспекты по сравнению с положительными, придерживаясь философии «лучше перестраховаться, чем потом сожалеть»».

Половые гормоны также играют роль в выборе потенциального партнера, продолжает доктор Якир.

«Мы также ищем показатели окситоцина, гормона любви, которые можно наблюдать в глазах и мимике человека — его улыбке, смехе, чутком и обаятельном взгляде. Действительно, глаза служат порталом в эмоциональный мозг, в котором находится 70 процентов наших сенсорных рецепторов. Примечательно, что всего за 15 миллисекунд наш мозг может распознать эмоциональное состояние другого человека по его глазам».

Независимо от того, происходит ли это постепенно или сразу, влюбленность включает в себя ряд различных биологических процессов, которые активизируют части вашего мозга и вызывают всплеск гормонов.

Тереза Ларкин, доцент медицинских наук Университета Вуллонгонга, рассказала, что основные активируемые области мозга находятся в лимбической системе.

«Лимбическая система состоит из различных структур, которые соединены почти в С-образной форме глубоко в мозге», — объяснила она.

Они «играют роль в эмоциях, поведении и памяти». Это может объяснить, почему воспоминания о новой любви настолько сильны.

Доктор Якир сказал:

«На начальных стадиях любви мозг наполняется самыми мощными химическими веществами, которые он может испытать: дофамином, серотонином и окситоцином, высвобождаемыми при прикосновениях, ласках, поцелуях, нежном массаже и, особенно, во время сексуальной активности. Магия часто начинается с поцелуя, когда в кровь выбрасывается окситоцин, стимулирующий блуждающий нерв».

Блуждающий нерв является частью парасимпатической нервной системы и контролирует определенные функции организма, такие как пищеварение, частота сердечных сокращений и иммунная система.

«Этот момент может ощущаться как электрический разряд, пробегающий по позвоночнику в поясницу. Это ощущение является результатом работы окситоцина, гормона желания и оргазма, влияющего на сексуальное поведение».

Окситоцин и вазопрессин часто называют наркотиками любви , поскольку по мере их производства они помогают укреплять связь между людьми. По словам доктора Ларкина, окситоцин – наш гормон хорошего самочувствия и социальных связей – также играет более важную роль после начальной стадии любовного увлечения.

«Это гормон привязанности, преданности делу и положительной пользы для здоровья от чувства связи с кем-то, и он играет эту роль и в неромантической любви», — объяснила она.

Дофамин и адреналин также играют роль в влюбленности и ощущении влечения. Дофамин стимулирует пути вознаграждения и мотивации. Это чувство желания, мотивация к погоне за возлюбленным, а затем положительное чувство вознаграждения, когда вы общаетесь с ним или видите его. Адреналин тем временем выбрасывается в предвкушении и стрессе от новой любви.